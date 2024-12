Magyar Péter is feltűnik Orbán Viktor legújabb videójában

A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor miniszterelnök keddi Facebook-videójában. A kormányfő a Fidesz keddi elnökségi üléséről számolt be, amelyen „harctéri jelentést″ hallgathattak meg a „Brüsszelben küzdő" kormánypárti európai parlamenti képviselőktől.

Orbán Viktor hangsúlyozza, „Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációról, azt állítva, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására.”

A kormányfő ezt „szemenszedett hazugságnak“ nevezte, és hozzátette, hogy Magyarország a migrációs paktumra azért mond nemet, mert kötelezővé teszi a migránsok beengedését, és a migránsgettók létrehozását, ezzel szétzúzva a teljes magyar határvédelmi rendszert.

Eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemlünk, nem pedig büntetést

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy a migráció az a kérdés, ahol elég egyszer hibázni. Ahol gyenge kormányok gyenge vezetői beengedték a migránsokat, onnan soha többé nem tudják kirakni őket.

„Mi ezt nem engedjük, mi vagyunk a migrációpárti Brüsszel ellenzéke. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni“ – jelentette ki Orbán Viktor, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza Párt vezetőjéről mutattak képeket.

Mint írtuk, az Európai Parlamentben hosszú távú megállapodást kötöttek a néppárti, illetve a szocialista frakciókkal. A döntés többek között a migrációs paktumot és az ukrajnai háború támogatását is érinti. Az egyezménynek az Európai Néppárt is a része, így többek között Magyar Péter pártjára, a Tisza Pártra is vonatkozik.