Ahogyan az várható volt, Donald Trump felmentését kérik ügyvédei, miután Joe Biden elnöki kegyelemben részesítette fiát minden ellene indított büntetőügyben. A második ciklusára készülő republikánus elnök védői beadvánnyal éltek a bíróság felé, hogy szüntessék meg védencük ellen az eljárást a hallgatásipénz-perben. A jogászok Joe Biden döntésére hivatkoznak, szerintük ugyanolyan „politikai színjáték” folyik Trump ellen, mint amiről Joe Biden is beszélt fiával kapcsolatban.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnök kegyelemben részesítette saját fiát, miután két büntetőügyben is elítélték 2024-ben. A döntés nagy vihart kavart, mivel Joe Biden korábban úgy nyilatkozott, tiszteletben tartja a bíróság döntését, bármi is lesz az ítélet.

Az elnöki kegyelem hatással lehet azonban Donald Trump novemberben megválasztott amerikai elnök bírósági ügyeire is, akinek az ügyvédei már meg is tették az első lépéseket, éppen a Hunter Bidennek adott kegyelemre hivatkozva – számolt be róla a CNN.

Todd Blanche és Emil Bove ügyvédek a beadványukban azt írják, hogy a bíróságnak meg kell szüntetnie az eljárást a januárban második elnöki ciklusát megkezdő Donald Trump ellen a hallgatásipénz-perben.

Amikor 10 évre szóló kegyelmet adott Hunter Bidennek, Joe Biden arra hivatkozott, hogy fiát »szelektíven és igazságtalanul vonták felelősségre, és másként bántak vele«

– fogalmaztak az ügyvédek. Kiemelték, hogy Trump ellen „pontosan ugyanaz a politikai színjáték” folyik, mint amelyikre Joe Biden hivatkozott a kegyelmi döntésében.

Az ügyvédek azt is közölték a bíróval, hogy Donald Trump jogi státusza megváltozott, miután ismét elnökké választották, ezért az eljárást meg kell szüntetni. Alvin Bragg ügyész korábban úgy nyilatkozott, hogy a republikánus elnököt valószínűleg nem ítélik egyelőre el, „csak az alperes soron következő elnöki mandátumának lejárta után”.

A régi-új elnököt májusban mind a 34 vádpontban (egyebek mellett iratok meghamisításában, adócsalásban, kampányfinanszírozási szabályok megsértésében és választás befolyásolásában) mondta ki bűnösnek az esküdtszék, azonban ítélet még nem született. Az ügyészség vádja szerint Trump a 2016-os elnökválasztási kampány előtt pénzt fizetett egy pornósztárnak, Stormy Danielsnek, akit 130 ezer dollárral próbáltak rávenni arra, hogy hallgassa el korábbi viszonyát a republikánus politikussal.