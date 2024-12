Egy idült alkoholista lehet a Pentagon ura

Áll a bál Donald Trump újabb miniszterjelöltje körül: ezúttal Pete Hegseth, a védelmi tárcavezetői poszt várományosának ügye került nagyító alá. Hegsethet korábban egy nő vádolta meg azzal, hogy megerőszakolta. A férfi tagadta ezt, és nem is emeltek ellene végül vádat.

Azonban Hegseth korábbi cselekedetei – még mielőtt a Fox News televízió főállású műsorvezetője lett volna – további kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy alkalmas-e a világ legnagyobb és legerősebb katonai erejének vezetésére. A dokumentumok nyomai, amelyeket korábbi kollégák beszámolói is alátámasztanak, arra utalnak, hogy Hegsethet az általa vezetett két nonprofit érdekvédelmi csoport – a Veterans for Freedom és a Concerned Veterans for America – egyaránt lemondásra kényszerítette, mivel súlyos vádakkal szembesítették: volt ott pénzügyi hűtlen kezelés, szexuális visszaélés és helytelen személyes viselkedés, ez utóbbi főleg alkoholizmusával állt kapcsolatban – írja exkluzív riportjában a The New Yorker.

Már így is rengeteg okunk van arra, hogy óvakodjunk attól, hogy Kash Patel legyen az FBI igazgatója – és az egyik ilyen ok a QAnon-hívők körében betöltött státusza. Patel már régóta szomjazza a szövetségi kormányzat megtisztítását az úgynevezett „mélyállamtól”, ahogyan a MAGA-összeesküvés-elméletek hívei is, akik most üdvözlik, hogy Donald Trump Patelt jelölte egy olyan pozíció betöltésére, ahol jó helyzetben lenne ahhoz, hogy bosszút álljon a megválasztott elnök ellenségein – írja a Rolling Stone. A Patel kinevezését követően felbukkant bejegyzések és közösségi médiaklipek szerint a leendő FBI-igazgató gyakran dicsérte a QAnon-hívőket, és támogatta üzenetváltásaikat.

A megalapozatlan, Trump-párti összeesküvés-elmélet szerint az Egyesült Államokat sátánimádó pedofilok összeesküvése irányítja, amelynek tagjai a Demokrata Párt vezető politikusai, és Trump egy messiási alak, aki kiirtja ezt a gonoszt a kormányból.

Alex Kaplan, a Media Matters vezető kutatója azonosította Patel közösségi médiában közzétett bejegyzéseit, amelyekben a QAnon képeit használja, és hencegett a „@Q” nevű, nem sokkal a platform elindítása után létrehozott Truth Social-fiók tagjaival való állítólagos találkozóival, amely gyaníthatóan kapcsolatban áll a Truth Social fejlesztőivel. 2022-ben Patel még a Trump-párti The Plot Against The King 2000 Mules című gyermekkönyvének példányait is aláírta a „WWG1WGA” kifejezéssel, amely a QAnon szlogenje, és azt jelenti, hogy „ahol egy elindul közülünk, ott megyünk mindannyian”.

2022 áprilisában Patel médiakörútra indult a QAnonhoz kapcsolódó podcastok és digitális műsorok körében, hogy népszerűsítse a Truth Socialt – ahol igazgatósági tag – a leendő új felhasználók körében. Az egyik interjúban Patel azt mondta, hogy „akár a világ Q-iról van szó – és néhány dologgal egyetértek, amit csinál, néhány dologgal pedig nem értek egyet –, ha ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy összegyűljenek, és az igazságra és a tényekre összpontosítsanak, akkor támogatom”.

Alkohol és hűtlenság

Egy korábban nyilvánosságra nem hozott hírszerzési jelentés, amely Hegseth 2013 és 2016 közötti, a Concerned Veterans for America (CVA) elnökeként töltött időszakáról szól, leírja, hogy többször is ittas volt, miközben hivatalos minőségében tevékenykedett – olyannyira, hogy ki kellett kísérni a szervezet rendezvényeiről.

A részletes, hétoldalas dokumentum – amelyet több volt CVA-alkalmazott állított össze, és 2015 februárjában küldött el a szervezet felső vezetésének – megállapítja, hogy egyszer Hegsethet ittas állapotban kellett visszatartani attól, hogy csatlakozzon a táncosokhoz egy louisianai sztriptízbár színpadán, ahová a csapatát vitte. A jelentés szerint Hegseth, aki akkoriban nős volt, és vezetői csapatának más tagjai szexuálisan zaklatták a szervezet női munkatársait, akiket két csoportra osztottak – a „partilányokra” és a „nem partilányokra”.

Szexuális bántalmazások

Ezen túlmenően a jelentés azt állítja, hogy Hegseth vezetése alatt a szervezet toxikus munkahely lett, amely figyelmen kívül hagyta a súlyos vádakat a helytelen viselkedésről. Beleértve egy női alkalmazott állítását, miszerint Hegseth egy másik alkalmazottja megpróbálta szexuálisan bántalmazni őt a louisianai sztriptízklubban. Egy másik, 2015 végén a szervezetnek küldött panaszlevelében egy másik volt alkalmazott leírta, hogy Hegseth 2015. május 29-én a kora reggeli órákban, amikor hivatalos útja során az ohiói Cuyahoga Fallsban tartózkodott egy bárban, részegen azt skandálta, hogy

Öljetek meg minden muszlimot! Öljetek meg minden muszlimot!

„Gratulálunk Pete Hegseth eltávolításához” – ez a tárgya annak a The New Yorker által megszerzett e-mailnek, amelyet 2016. január 15-én küldtek Hegseth utódjának, Jae Paknak, a csoport elnökének. Az e-mail, amelyet az egyik bejelentő álnéven küldött, tartalmazta a jelentés másolatát, majd így folytatta:

A személyzet körében elég nagy volt az undor Pete iránt. A legtöbb veterán úgy gondolja, hogy nem képviseli őket, sem az ő komoly áldozataikat.

Hűtlen kezelés

Az e-mailben az is szerepelt, hogy Hegseth „úgy kezelte a szervezet pénzeszközeit, mintha azok személyes költségszámlái lennének – bulizott, ivott, és a CVA rendezvényeit nem másra használta, mint lehetőségre arra, hogy »összejöjjön« az útjába kerülő nőkkel”.

Az Americans for Prosperity, a szélsőjobboldali milliárdos Koch család által működtetett politikai ernyőcsoport – amelynek égisze alatt a Concerned Veterans for America 2011-ben elindult – szóvivője megerősítette, hogy Hegseth lemondott, de a személyzeti ügyekről nem kívánt bővebben nyilatkozni.

A Trump szócsöveként tevékenykedő Breitbart News még a cikk megjelenése előtt elkezdte hitelteleníteni azt. Valójában a cikkben nyilvánosságra hozott jelentés nem ugyanaz a dokumentum, bár vannak átfedések. (Közel egy tucat alkalmazottat bocsátott el a CVA az alatt az idő alatt, amíg Hegseth ott dolgozott, és a csoport vezetőségének címzett kritikus feljegyzések és levelek szaporodása a szervezeten belüli elégedetlenség magas szintjéről árulkodik.)

A bejelentő kiterjedt állításokat fogalmaz meg. Több felső vezetőnek is volt részegen incidense, többek között egy kaszinóban történt verekedésről és egy szállodai karácsonyi partiról számolt be, amelyen ételt dobáltak az erkélyről. A jelentés szerint Hegsethet „többször látták részegen a CVA rendezvényein” 2013 és 2015 között, amikor a szervezet komoly országos erőfeszítéseket tett a veteránok mozgósítására, hogy a konzervatív jelöltekre és ügyekre szavazzanak.

A projekt lehetőséget adott Hegsethnek és csapatának, hogy messzire utazzanak a szervezet észak-virginiai központjától. Hegseth és csapata beszédeket tartott, konzervatív kampányokat segített, és Kochék politikai műveletei számára értékes szavazói adatokat gyűjtött. Kitüntetett veteránként, aki 2014-re a Fox News műsorvezetője lett, Hegseth volt a csoport küldetésének nyilvános arca, aki csapatával városról városra tartó körutat tett, amelyet a CVA Defend Freedom Tour néven csomagolt.

A lap hosszasan beszélt két olyan személlyel, akik – saját bevallásuk szerint – hozzájárultak a jelentéshez. Egyikük azt mondta Hegsethről:

Annyiszor láttam már részegen, hogy tényleg félelmetes lenne, ha ő lenne a Pentagon feje.

Hozzátette: „Amikor mi, akik a CVA-nál dolgoztunk, hallottuk, hogy a védelmi miniszteri posztra gondolnak, nem hittem el. A pokolba, nem!” A panasz szerint az egyik ilyen CVA-rendezvényen, Virginia Beachen, a 2014-es Memorial Day hétvégén Hegseth „totál részeg volt”, és a szobájába kellett vinni, mert „annyira be volt állva”. A következő hónapban, egy clevelandi rendezvényen Hegseth, aki a csapatával egy bárba ment a szállodájuk sarkánál, a leírás szerint „teljesen részegen mutatkozott a nyilvános helyen”. A jelentés szerint „több magas rangú ember”, aki részt vett a szervezet rendezvényén, „nagyon csalódott volt, hogy ilyesminek lett a szemtanúja”.

(Borítókép: Pete Hegseth a Capitol Hillen 2024. december 2-án Washingtonban. Fotó: Samuel Corum / Getty Images)