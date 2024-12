Volt egy sokkal durvább forgatókönyve is Izraelnek a csipogók felrobbantásához

Izraeli hírszerzési információk szerint már egy évvel korábban tervezte a telekommunikációs eszközök felrobbantását a Moszad, de akkor még először nem a csipogókat akarták felrobbantani, hanem az adó-vevőket. Volt egy olyan forgatókönyv is, ami 15 ezer Hezbollah-fegyveres megölésével kalkulált.

Emlékezetes, hogy az izraeli titkosszolgálat szeptemberben példátlan támadást indítva távműködtetéssel felrobbantotta a libanoni Hezbollah fegyvereseinek csipogóit és kézi adó-vevő készülékeit. A Moszad akciójában legalább 30-an meghaltak és több ezren megsebesültek, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vállalta a felelősséget. Az eset heteken keresztül lázban tartotta a nyilvánosságot – még magyarországi kapcsolódás is felmerült –, ami tulajdonképpen egy megágyazó akció volt az Izraeli Fegyveres Erőknek (IDF), hogy megsemmisítsék a Hezbollahot. A legújabb információk szerint azonban a támadás balul sült el a zsidó állam részéről, ugyanis sokkal több embert akartak megölni – írja a Jerusalem Post exkluzív hírszerzési adatokra támaszkodva.

A hivatalos adatok szerint a detonációkban mintegy 3500 fegyveres sérült meg, azonban az eredeti forgatókönyv szerint 15 ezer Hezbollah-katona likvidálása volt a cél. A hírszerzési információk alapján eredetileg 2023. október 11-én kellett volna felrobbantani a walkie-talkie-kat, ám az izraeli titkosszolgálat módosította a tervet, mondván: nem érték volna el a kívánt hatást.

A Jerusalem Post cikke szerint több ponton is változtattak a tervezett akción – tehát nem csak annak időpontján. Első körben eredetileg az adó-vevő készülékeket akarták felrobbantani, azonban arra a megállapításra jutottak, hogy

a csipogókat nagyobb eséllyel tartják maguknál a fegyveresek még békeidőben is, míg a walkie-talkie-k felrobbantásához sokkal precízebb körülmények szükségeltetnek.

Izraelben jelenleg is vita tárgyát képezi, hogy a megvalósított időponttal jártak-e jobban, vagy egy 2023-as akcióval sokkal nagyobb helyzeti előnybe kerülhettek volna. Többen gondolják úgy, hogy az eredeti terveknek megfelelő (sikeres) támadás hamarabb véget vethetett volna a háborúnak északon, Iránt és a hútikat távol tartotta volna a harcoktól, de annak a lehetősége sem zárható ki, hogy a Hamászt könnyebben rávehették volna egy alkura.

A hírszerzési források közben arról is beszámoltak, hogy a szeptember 17-i támadásról Benjamin Netanjahu öt nappal korábban, szeptember 12-én döntött. A miniszterelnök és Joáv Galant egykori védelmi miniszter a csapás előtt arról kommunikáltak, hogy fő tervük az északi lakosok visszatérése otthonaikba. A Hezbollah vezetőinek telekommunikációs eszközök híján személyesen kellett találkozniuk az ellencsapás megtervezéséhez, ezt kihasználva pedig Izrael lecsapott.

Korábban olyan információk is megjelentek, hogy a Moszad sürgette a robbantást, mert úgy vélték, a libanoni fegyveresek rájöhettek a tervre. Ezt később ugyan cáfolták, mindenesetre most az is kiderült, mégis megneszelhetett valamit a Hezbollah.