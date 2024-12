Kiderült, milyen ajándékokat adott egymásnak Ferenc pápa és Orbán Viktor

Orbán Viktor – és delegációja – szerdán délelőtt a Vatikánban találkozott Ferenc pápával, ahol a nyilvános audiencia előtt egy privát beszélgetésen is részt vettek a felek, amelyen előkerült a háború és béke, a bevándorlás és a család kérdése is. Emellett az is kiderült, hogy milyen ajándékokkal lepte meg egymást az egyházfő és a magyar miniszterelnök.