Emmanuel Macron: Bármennyire nem akarják, kitartok a mandátumom végéig

Este 8 órakor a nemzethez intézett beszédében Emmanuel Macron francia elnök köszönetet mondott az előző napmegbuktatott kormányfőnek a munkájáért. Meglehetősen frusztrált hangulatú beszédének elején felidézte az EP-választásokat követően tartott nemzetgyűlési választásokat, annak eredményeit és az ennek nyomán kialakult politikai patthelyzetet.

Mint mondta, ebben a nehéz helyzetben esett a választása Michel Barnier-re, aki veterán politikus, egykori Brexit tárgyaló és úgy tűnt, megbirkózik a feladattal. Azonban a szélsőjobb és a baloldal együttes erővel megbuktatta.

„Ezek az erők nem akarnak építeni, csak rombolni és egyetlen gondolat vezeti őket, hogy kierőszakolják az elnökválasztást. De az alkotmányhoz ragaszkodva mondhatom, hogy erre nem lesz alkalmuk” – tette hozzá a francia elnök. Majd határozottan kijelentette:

össze kell fognunk és együtt kell dolgoznunk a problémák megoldásában, ehhez pedig élek az önöktől kapott és 2027-ig tartó államfői felhatalmazásommal.

Macron szavai szerint a legfontosabb most a jövő évi költségvetés elfogadása és a közszolgáltatások fenntartása az országban. Nem fog azonnal kinevezni új kormányfőt, de dolgozik rajta. Tervei szerint januárban elfogadható lesz az új költségvetés. Ezt követően részletezte, hogy milyen feladatokat kell megoldani a következő 30 hónapban, amíg kezében lesz az irányítás. Ezek megvalósításához pedig bízik abban, hogy a Nemzetgyűlés kompromisszumkész lesz és abban is, hogy a franciák összefognak és együtt leküzdik a problémákat.

De mi vezetett idáig?

Miután nyáron a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés megnyerte a franciaországi EP-választást, Emmanuel Macron előrehozott választásokat írt ki Franciaországban. Az elnök stratégiája viszont nem jött be és politikai patthelyzet alakult ki az országban. Ennek eredménye az lett, hogy december 4-én a szeptemberben megválasztott miniszterelnököt, Michel Barniert megbuktatta a Nemzetgyűlés.

Barnier lett így 1962 óta az első francia kormányfő, akit hivatali ideje előtt megbuktattak egy bizalmatlansági indítvánnyal.

Azt pedig azért terjesztette be, mert az Új Népfront (NFP) és a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés (RN) is arra hivatkozott, hogy a kormányfő a parlamentet kihagyva próbálta meg elfogadtatni a 2025-ös költségvetést, amikor az alkotmány 49.3-as pontját élesítve egyszerűen meg akarta kerülni a Nemzetgyűlést, hogy az országnak jövőre is legyen költségvetése.

Az elnökválasztáson Macronnal szemben több ízben is alulmaradt Le Pennek ugyanis eltökélt célja, hogy a következő elnökválasztáson vagy ő, vagy pedig pártja megszerezze az Élysée-palota kulcsát, aminek az egyik legkönnyebb módja az lenne, ha vagy kiharcolná Macron lemondását és ezzel az előrehozott elnökválasztást, vagy pedig tovább erodálná a Macron által elfoglalt centrista–jobbközép bázis népszerűségét. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy megbuktatta a Barnier-kormányt.

Közben délután Michel Barnier francia kormányfő hivatalosan is benyújtotta lemondását, amit Emmanuel Macron köztársasági elnök elfogadott. Az új kormány kinevezéséig Michel Barnier és kabinetje ügyvezetőként viszi az ügyeket. Ugyancsak délután Macron elnök találkozott szövetségeseivel, és a parlamenti vezetőkkel is konzultált az új kormányfő kinevezéséről.

Nem csak a francia belpolitika, hanem a gazdaság is bajban van

A ludovika.hu-n megjelent elemzésében Csepeli Réka, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója azt írta, hogy Franciaországban a jelenlegi legnagyobb gondot a hatalmas államadóság fokozatos törlesztése, illetve az ország gazdasági helyzetének a helyreállítása jelenti. Ennek két kulcsa pedig a társadalombiztosítás költségvetésének és a nyugdíjrendszernek a reformja.

A legsürgetőbb most a 2025-ös költségvetésnek megszavazása. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor létezik egy törvény, mely szerint az előző évi költségvetést újra be lehet mutatni a nemzetgyűlésnek, azonban ez voltaképpen annyit jelentene, hogy elismerik a hatalmas államháztartási hiányt (a GDP 6,5 százaléka), ami még jobban leértékeli az országot. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy, az alkotmány értelmében a köztársasági elnök nem oszlathatja fel újra a Nemzetgyűlést a jövő év júliusa előtt. Ez akkor sem történhet meg, ha esetleg időközben mégis lemondásra kényszerülne, hiszen utódjának is be kell tartania az ötödik köztársaság alkotmányának ezen szabályát.

A francia gazdasági helyzet most kétségtelenül kritikus, hiszen az elmúlt két évben Franciaország volt az eurózóna egyetlen állama, ahol nőtt a deficit.

A francia állam adóssága mára már elérte a 3300 milliárd eurót

(anno a görög adóság „csak” 350 milliárd euró volt). Jelenleg ennek törlesztése évi 60 milliárd eurót emészt fel, ami jövőre 75 milliárd lesz. 5 évre vetítve Franciaországnak 300 milliárd eurót kell visszafizetnie, ami annyit jelent, hogy mást sem csinál, csak folyamatosan igyekszik rendezni a tartozását. Az egyetlen megoldás a közkiadások radikális csökkentése lenne – azaz pontosan azok a rendelkezések, amelyeket a leváltott Barnier-kormány indítványozott és bevezetett volna, ha meg nem buktatják.

(Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök televíziós beszédet mond, miután Michel Barnier miniszterelnök kormánya megbukott a parlamentben tartott bizalmatlansági szavazáson, Párizsban 2024. december 5-én. Fotó: Christian Hartmann / Reuters)