Stéphane Babonneau büntetőjogász több ezer videót és fényképet nézett végig Gisèle Pelicot megerőszakoltatásáról, mielőtt felfedte volna a szörnyűségeket az asszonynak, akit a férje, Dominique Pelicot csaknem egy évtizedig elkábított és a vádak szerint legalább 70 férfival erőszakoltatott meg saját otthonukban. Az ügyvéd a The Guardiannek beszélt arról, mi győzte meg arról, hogy elvállalja az ügyet, továbbá hogyan reagált az azóta feminista ikonná vált nő a férje rémtetteire.

Tapasztalt büntetőjogászként Babonneau túl van már jó pár sötét eseten, de szavai szerint soha nem látott még ilyen fokú romlottságot és embertelenséget, és egyértelműen karrierje legszörnyűbb esetének tartja a Pelicot-ügyet. Tudta, hogy ügyfelének, Gisèle Pelicot-nak szörnyű nemi erőszak részleteit kell majd elmesélnie anélkül, hogy még több kárt okozna neki.

„Mindenki rendkívül aggódott, hogy idegösszeroppanást kaphat” – mesélte arról az időszakról, amikor a Dominique Pelicot által rögzített 20 ezer videót és fényképet nézték át. Az ügyvéd 2022-ben vette át az ügyet, amikor Gisèle Pelicot már tudta, hogy férje elkábította, és az interneten megismert idegeneket hívott meg otthonukba, hogy megerőszakolják, de fogalma sem volt a konkrétumokról.

Kukkolt kicsit, bevitték, majd minden borult

Dominique Pelicot-t először 2020 szeptemberében hallgatta meg a francia rendőrség, akkor, amikor letartóztatták, mert női vásárlók szoknyája alá kukkolt, és videózott a telefonjával egy szupermarketben. A kukkolást egy biztonsági őr szúrta ki, aki értesítette a rendőrséget, alább látható a testkamerás felvétel az elfogásról. Ezt követően vizsgálta meg a rendőrség a mobiltelefonját és a számítógépét, valamint egy külső merevlemezt, és derült fény a feleségével szembeni súlyos bántalmazására. Két hónappal később őrizetbe vették, és a 72 éves Gisèle Pelicot megtudta az igazságot a férfiról, akit „tökéletes, gondoskodó, figyelmes” férjnek, apának és nagyapának tartott 50 éves házasságuk alatt.

A rendőrség arcfelismerő szoftverrel azonosított a több mint 70 interneten szexuális bántalmazásra felkért férfi közül 50-et, ők azok, akik biztosan szerepeltek a felvételeken. A férfi bevallotta, hogy feleségét szorongásoldó gyógyszerekkel és altatókkal drogozta be éveken át, feloldva az esti pohár borban, a reggelijében vagy a desszertnek szánt sörbetben. Az egyre gyakoribb emlékezetkiesések miatt az asszony már agydaganatra vagy Alzheimer-kórra gyanakodott.

𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗙



Voici les images exclusives de l’interpellation de Dominique Pelicot quand il filmait sous les jupes de clients d'un supermarché, le 12 septembre 2020 à Carpentras.



Sans l’intervention du vigile, ce jour-là, l’affaire dite des viols de #Mazan n’aurait… pic.twitter.com/nV89DRlQm1 — Paris Match (@ParisMatch) September 13, 2024

Amikor a korábban vállalati peres eljárásokban dolgozó ügyvéd megkapta a szexuális visszaélési ügy részleteit, barátjától és kollégájától, Antoine Camus-től – aki felkérte, hogy dolgozzanak együtt az ügyön – nehezen hitte el, amit olvas. Elmondása szerint Gisèle Pelicot közvetlen, őszinte ember volt, aki teljesen elveszett a jogi útvesztőkben, és megbízható ügyvédre volt szüksége. Az eljárást felügyelő nyomozóbíró felszólította Camus-t és Babonneau-t, hogy nézzék meg az összes, bántalmazásról készült videófelvételt, majd közölniük kellett az asszonnyal a borzalmas részleteket, aki addig semmit nem tudott a megalázó szavakról, a lerángatott fehérneműjéről vagy az aktusok közbeni letakart arcáról. A lealacsonyító felvételek közül kiemelte többek között, hogy az asszony születésnapjának éjszakáján is megerőszakolták, továbbá előfordult, hogy a lánya ágyában, az étkezőasztalon vagy benzinkúton közösültek az eszméletlen asszonnyal.

Gisèle Pelicot a horkolását szégyellte leginkább

Babonneau szerint Gisèle Pelicot reakciója a borzalmakra bonyolult volt.

Emlékszem, mélységesen zavarta az a tény, hogy horkol. Ott hevert meztelenül, megtörténtek a behatolások, a felvételeken hímtaggal a szájában fuldoklik, miközben Dominique Pelicot utasításokat ad az erőszakolóknak, és Gisèle tudta, hogy ezt mások is látni fogják, amit a legjobban szégyellt, az mégis a horkolása volt

– idézte fel az ügyvéd.

Ezenkívül a nő attól is tartott, hogy hülyének nézik majd őt és a családját is, amiért mindez ennyi időn át megtörténhetett, és ők semmit sem sejtettek. Ráadásul a védelem is pontosan erre irányult, ezért mindenképpen szükséges volt végignézni a bestiális videókat ahhoz, hogy bebizonyítsák, az asszony bizony nem színlelte az alvást. Végül a névtelenségről is lemondott, annyira felháborította az állítás. Úgy érezte, az, amit átélt, nem való zárt ajtók mögé, és a szégyennek oldalt kell váltania. Gisèle Pelicot abban bízik, talán további, emlékezetkieséssel küzdő nőknek is segítség lehet ügyének feltárása.

Ami velem történt, az soha nem történhet meg mással, és ahhoz, hogy ez így legyen, a normális embereknek olvasniuk kell róla. Soha nem tudtam elképzelni, hogy ilyesmi lehetséges – ráadásul a saját férjem által

– nyilatkozta az asszony.

Az ügyvéd szerint ma már ha valaki felébred Franciaországban, és nem emlékszik semmire, ráadásul nőgyógyászati problémái vannak, akkor lehetetlen, hogy ne gondoljon Gisèle Pelicot-ra a nyilvános pereknek köszönhetően.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

(Borítókép: Gisèle Pelicot 2024. november 27-én Avignonban, Franciaországban. Fotó: Arnold Jerocki / Getty Images)