Megfellebbezhetetlen határozatában az alkotmánybíróság arra az alkotmányos előírásra hivatkozik, amely szerint „felügyeli a Románia elnökének megválasztásával kapcsolatos eljárás betartását, és igazolja a szavazás eredményét”.

Az alkotmánybíróság egyhangúlag elfogadott döntésében Románia kormányára bízta, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét.

A tisztségéből december 21-én távozó Klaus Iohannis román államfő szerdán feloldotta azoknak a titkosszolgálati és belügyminisztériumi jelentéseknek a titkosítását, amelyek alapján múlt héten a Legfelsőbb Védelmi Tanács megállapította, hogy: „Románia állami és nem állami szereplők, kiváltképpen Oroszország ellenséges kibertevékenységének célpontjává vált.”

Az elnökszavazás második fordulóját sem tartják meg, viszont a szavazás pénteken már elkezdődött, elsősorban a külképviseleteken szavaztak, péntek délutáni adatok szerint mintegy 40 ezren.

Mit mondanak a külföldi lapok?

A Sky News publicistája azt vetette fel, hogy sokak szemében a vasárnapi második fordulóban a győzelemre a legesélyesebb a szélsőjobbos jelölt, Calin Georgescu volt. Ő már az előző napokban is felvetette, de a mostani alkotmánybírósági döntés aduászával a kezében bátran bizonygathatja, hogy az eddig regnáló politikai elit mindent képes megmozgatni, csak hogy kipöcköljék őt.

Georgescut oroszbarátsággal vádolták már korábban is, ám ő mindig azt válaszolta, hogy nem Putyin rajongója, de el kell ismernie, hogy az orosz elnök igazi hazafi és jó vezető.

Az AP News egy bukaresti politikai elemzőt idéz, aki szerint a bírósági döntéssel a román demokrácia krízisfokozatba kapcsolt. Az ilyen mértékű, tömeges külső beavatkozás Cristian Andrei véleménye szerint nem várt volt, de bármikor korábban is bekövetkezhetett volna, mert ezen a téren Románia egy ismeretlen területnek számít. Elég csak azt idézni, hogy Georgescu TikTok-oldalát 5,8 millió ember kedvelte, és követői száma hetek alatt futott fel 531 ezerre.

A Reuters idézi a Babes-Bolyai Egyetem poltikatudományi oktatóját, Sergiu Miscoiut, aki azt mondja, nagyon valószínűnek tartja azt is, hogy a következő döntéssel kizárják a megismételt elnökválasztásból Calin Geogescut. Emlékeztetett arra is, hogy az év elején ugyancsak bírósági döntéssel zárták ki az európai parlamenti képviselőt, Diana Sosoacát, az ultranacionalista pártvezetőt, hogy induljon az elnökválasztáson és már az is jogsértésnek tekinthető.

Vélhetően majd utcára mennek az emberek, hogy úgy fejezzék ki szimpátiájukat az egyik vagy a másik lehetséges elnökjelölt mellett.

(Borítókép: Bukarest 2024. december 5-én. Fotó: Andrei Pungovschi / Getty Images)