A romániai elnökválasztás első fordulójában az ultranacionalista és Oroszország-rajongó Calin Georgescu váratlan győzelme azt a korábban elképzelhetetlen veszélyt teremtette meg, hogy Ukrajna teljesen körülvéve találja magát oroszbarát országokkal – írja az Unian állami hírügynökség.

Bár az alkotmánybíróság megsemmisítette a romániai elnökválasztás első fordulójának eredményét, az oroszbarát jelölt győzelmének elméleti veszélye továbbra is fennáll. Ha valóban Georgescu lenne Románia vezetője, az EU és a NATO egy erős országtriót alkotna (Magyarországgal és Szlovákiával együtt), amely aláásná a nyugati kísérleteket az oroszok megfékezésére.

Románia, Magyarország és Szlovákia Ukrajna délnyugati határán fekszik, ezért kulcsfontosságúak Ukrajna stratégiai védelmi képességei szempontjából. Ideális esetben ezt a három országot Ukrajna-barát politikusok vezetnék. Szlovákia azonban már most is „passzív agresszívan” reagál az orosz agresszióval szembeni ukrán segélykérésekre, Magyarország pedig a lap szerint általában a Kreml „helyettesítő erejeként” viselkedik a nyugati táboron belül. Most az a veszély fenyeget, hogy Románia is csatlakozik az Ukrajnával szemben nem barátságos országok táborához.