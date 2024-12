Irán katonai támogatást nyújtana Szíriának

Teherán már nemcsak gazdasági, hanem nagyobb mértékű katonai támogatást is nyújtana Szíriának, többek között rakétákat, drónokat és egyéb katonai felszerelést is szállítanának Bassár el-Aszadnak. Irán célja, hogy az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben szövetségesüket erősítsék, és ezt várják Oroszországtól, valamint Iraktól is. Utóbbival pénteken tárgyal Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Bagdadban.