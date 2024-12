Folytatódik az összeomlás Szíriában, már Damaszkusz is ostrom alatt áll

Az MTI arról írt, hogy a szíriai kormányerők

újabb, immár a negyedik várost veszítették el egy héten belül a Törökország által támogatott lázadók előretörése nyomán.

A második legnagyobb szíriai város, Aleppó, majd Hama után a Hajat Tahrír as-Sám (HTS) nevű dzsihadista csoport és a vele szövetséges szervezetek már a harmadik legnagyobb város, Homsz bejáratánál vannak, és pénteken elfoglalták a jordániai határ mellett lévő Deraát is, amely a polgárháborút kirobbantó 2011-es felkelés bölcsője volt. Deraa tartomány területének pedig már 90 százaléka felett szerzett ellenőrzést a HTS.

Ezenkívül az előretörő szíriai lázadók egyes csoportjai már csak mintegy 20 kilométerre vannak a fővárostól, Damaszkusztól, miután teljesen az ellenőrzésük alá vonták a déli Deraa tartományt – írta az MTI. Ezzel összefüggésben a Sky News nemrég arról adott hírt, hogy

a lázadók már elérték a főváros, Damaszkusz külvárosait, és villámoffenzívájuk azzal fenyeget, hogy véget vet Bassár al-Aszad 24 éves uralmának.

A brit székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja, az ellenzéki háborút figyelő szervezet szerint a felkelők jelenleg három damaszkuszi külvárosban is aktívak.

A radikális iszlamista csoportokat vezető lázadóparancsnok, Haszán Abdel Gani kijelentette, hogy meg akarja nyugtatni a szíriai vallási közösségeket és kisebbségeket, hogy nem esik bántódásuk. Viszont a Telegramon felszólította őket, hogy támogassák a forradalmárok mozgalmát, mert a szektásság és a zsarnokság kora örökre véget ért.

A tüntetők szombaton ledöntötték az elnök néhai apjának szobrát a főváros központjától néhány kilométerre fekvő külváros egyik főterén. A csoport Aszad bukását követelte, és a kormányépületek felé vette az irányt az erősen ellenőrzött városrészben.

Irán katonai támogatást nyújt Szíriának

Mint megírtuk, Teherán már nemcsak gazdasági, hanem nagyobb mértékű katonai támogatást is nyújtana Szíriának, többek között rakétákat, drónokat és egyéb katonai felszerelést is szállítanának Bassár el-Aszadnak. Irán célja, hogy az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben szövetségesüket erősítsék, és ezt várják Oroszországtól, valamint Iraktól is. Utóbbival pénteken tárgyal Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Bagdadban.

Az elmúlt héten az Aszad-ellenes lázadók a polgárháború 13 évvel ezelőtti kezdete óta a leggyorsabb harctéri győzelmet érték el, és ezzel megsemmisítő csapást mértek a kormányerőkre.

Teherán Moszkvával együtt régóta katonai és gazdasági támogatást nyújt Aszadnak. Ezt azonban csökkentették, miután a libanoni Hezbollah, Irán legerősebb szövetségese a térségben és az Aszadot támogató erők egyik alappillére súlyos veszteségeket szenvedett az elmúlt két hónapban az Izraellel vívott háborúban.