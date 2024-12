Az újvidéki tragédia miatt tüntetők egy csoportjába hajtott egy autó Szerbiában

Folytatódtak az újvidéki tragédia utáni tiltakozások Szerbiában: Belgrád mellett számos más szerbiai városban is szerveztek pénteken tiltakozást azt követelve, hogy vonják felelősségre a tragédia felelőseit, és derítsék ki, mi okozta az újvidéki vasútállomás előtetőjének a leszakadását, amely 15 ember halálához vezetett.

Az MTI azt írja, hogy a 15 perc a 15 áldozatért nevű tiltakozás keretében a demonstrálók negyedórára lezárták a forgalmasabb csomópontokat, hogy leálljon a forgalom, és mindenki egyszerre emlékezzen az áldozatokra, akik között gyerekek is voltak.

A belgrádi tüntetésen ugyanakkor többen megsérültek, mivel egy autó belerohant az újvidéki vasútállomáson a tragédia miatt tiltakozók csoportjába. A sérülteket mentők szállították kórházba.

Több intézményt is blokád alá vettek

Mint arról beszámoltunk, november 1-jén tizenöt ember – köztük egy 5 és egy 9 éves kislány – meghalt, és legalább harmincan megsérültek, amikor leomlott az újvidéki vasútállomás előtető-szerkezete. Már néhány nappal a tragédia után népes gyászmenet vonult végig az újvidéki vasútállomástól a városházáig, akik a példátlan tragédiáért a hatóságokat hibáztatták, és a felelősök megbüntetését követelték.

A tragédia miatt tiltakozásba kezdett az ellenzék is, amely azt követeli, hogy hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részt vevő cégekkel kötött szerződéseket, valamint mondjon le a miniszterelnök és Újvidék polgármestere.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter és a pályaépítésért és fenntartásért felelős vállalat azt közölte, hogy a szóban forgó előtető nem volt része a felújítási munkának, viszont számos, azóta készült felvétel tanúsága szerint közben módosítottak a szerkezetén, és további terhelésnek tették ki a hat évtizede épült szerkezetet.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban idén is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, az ügy miatt előzetes letartóztatásba is helyezték, de már szabadon bocsátották.

Ispred Skupštine grada Novog Sada izašla policija sa opremom za razbijanje demonstracija pic.twitter.com/AvxkO8gIf3 — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 3, 2024

Az N1 beszámolója szerint a tiltakozó ellenzék arra hívta fel a figyelmet, hogy a tüntetéseken egyre több erőszakos cselekmény történik, mert csuklyás férfiak támadnak a tiltakozókra, akik a szervezők szerint a kormányzó Szerb Haladó Párt utasítására támadják a békés tüntetőket.

Egyetemi hallgatók közben egyre több intézményt zárnak el, blokád alá vették a belgrádi, az újvidéki, a kragujeváci és a nisi egyetem tanszékeit is. Ők is a felelősök felkutatását követelik.

Alekszandar Vucsics köztársasági elnök az üggyel kapcsolatban kijelentette, hogy a bíróságnak kell eldöntenie, ki a felelős a tragédiáért, de bizonyosan felelősség terheli mindazokat, akik nem gondoltak arra, hogy fel kell újítani a hatvan éve felhúzott épület minden részét. „Nem azért kell megtalálni a felelősöket, hogy valakit bűnösnek lehessen kikiáltani, hanem azért, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő” – tette hozzá.