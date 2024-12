Puccs Damaszkuszban: lezuhant vagy elmenekült, találgatják, mi történt a szír elnökkel

Oroszország szerint Bassár el-Aszad lemondott elnöki posztjáról, és elhagyta az országot. Az orosz külügyi tárca úgy tudja, hogy a szíriai elnök a felkelőkkel folytatott tárgyalások eredményeként döntött a távozás mellett. Azt is közölték, hogy Oroszország nem vett részt a tárgyalásokon.

Az orosz külügyminisztérium közleményt adott ki Bassár el-Aszadról, az ismeretlen helyre távozott szíriai elnökről. A tárca közleménye szerint Bassár el-Aszad lemondott elnöki hivataláról, és elhagyta Szíriát.

Mint arról beszámoltunk, ellentétes információk láttak napvilágot Szíria elnökének tartózkodási helyéről, miután az iszlamista felkelők vasárnapra virradóra bejelentették Damaszkusz elfoglalását és Aszad elnök uralmának megdöntését annak 24 éves uralma és 13 évnyi polgárháborúzás után.

Lezuhant valahol, vagy landolt Ferihegyen?

Míg a Reuters két szíriai forrásra hivatkozva felvetette, hogy a megbuktatott elnök a Syrian Air egyik repülőgépével lezuhanhatott az ország tengerparti területe, alavita szektájának egyik fellegvára felé menekülve, addig a hazai sajtó azzal keltett hangulatot, hogy ismeretlen szír repülőgép landolt Ferihegyen.

Míg előbbi információkat arra alapozzák, hogy a Flightradar weboldal adatai szerint a gép nagyjából akkor szállt fel a damaszkuszi repülőtérről, amikor a fővárost a lázadók elfoglalták, addig az utóbbi, budapesti lehetőséget mind a Budapest Airport, mind a Kormányzati Tájékoztatási Központ cáfolta.

Moszkva megszólalt, utasítást hagyott Aszad

Az orosz külügyi tárca most azt közölte, hogy

Bassár el-Aszad a Szíriai Arab Köztársaság területén zajló fegyveres konfliktus számos résztvevőjével folytatott tárgyalások eredményeként úgy döntött, hogy távozik az elnöki posztról, és elhagyja az országot, utasítást adva a hatalom békés átadására. Oroszország nem vett részt ezeken a tárgyalásokon

– idézi az MTI a külügyminisztérium közleményét.

Időközben Hakan Fidan török külügyminiszter is megszólalt, Dohában tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a szíriai nép nem lesz képes saját erőből újjáépíteni az országot, a globális és a regionális hatalmaknak pedig körültekintőn és Szíria területi épségét megőrizve kell cselekedniük. Fidan arra is figyelmeztetett, hogy „nem szabad hagyni, hogy terrorszervezetek használják ki a helyzet adta előnyöket”. Aszad hollétéről a török külügyminiszter is csak annyit mondott, hogy az feltehetően elhagyta Szíriát.

(Borítókép: Szíria 2024. december 7-én. Fotó: Rami Alsayed / Getty Images)