Lehet, mégsem a hírtelevízió botrányhőse lesz a Pentagon vezetője

Pete Hegseth Donald Trump iránti lojalitása már az elmúlt években is megkérdőjelezhetetlen volt, azonban a bejelentés, hogy a Fox News műsorvezetője kerülhet a Pentagon élére, még a keményvonalas republikánus képviselők és szenátorok körében is kiverte a biztosítékot.

Nem kellett sokat várni, gyorsan előszedték a műsorvezető szexafférját. Megszellőztették ugyanis, hogy Hegseth titokban anyagi kártérítést fizetett egy nőnek, aki még 2017-ben azzal vádolta meg, hogy megerőszakolta. A férfi tagadott mindent, és végül nem is emeltek ellene vádat. Akkor még Donald Trump megválasztott elnök kiállt mellette, és megerősítette, hogy őt jelöli a védelmi miniszteri posztra.

A héten viszont a The New Yorker hozott nyilvánosságra olyan dokumentumokat, amelyek azt mutatják be és bizonyítják, miért rúgták ki Hegsethet két nonprofit, veterán érdekvédelmi csoport éléről, még mielőtt tévés karrierje beindult volna a Fox Newsnál. Az iratok szerint Hegsethet az általa vezetett két veteránszervezet – a Veterans for Freedom és a Concerned Veterans for America – azután kényszerítette lemondásra, hogy súlyos vádakkal szembesítették: volt ott pénzügyi hűtlen kezelés, szexuális visszaélés és helytelen személyes viselkedés, ez utóbbi főleg alkoholizmusával állt kapcsolatban.

Sok republikánus szenátornak sem tetszik Pete Hegseth

A republikánus többségű szenátusban többen is jelezték, a sorjázó botrányok miatt finoman szólva is fenntartásaik vannak azzal, hogy az egykori műsorvezető kerüljön a Pentagon élére. A héten írt a The Washington Post arról, hogy Hegseth a napjait képviselők és szenátorok meggyőzésével tölti. Amikor szembesítették a lehetőséggel, hogy esetleg mégsem őt jelöli Trump a posztra, magabiztosan állította:

Beszéltem az elnökkel és ő megerősítette, hogy mellettem áll.

Hegseth jelezte, még arra is hajlandó, hogy megkapja a szenátusi támogatást kinevezéséhez, hogy egy alapos FBI-átvilágítás elé álljon.

Ugyanakkor az eseményekre jobban rálátó, elnökközeli források állítják, magánbeszélgetéseken már maga Trump is hajlik arra, hogy megfontolja korábbi javaslatát. Ezt támasztja alá, hogy ugyancsak a héten már egyeztetett Ron DeDantis floridai kormányzóval, korábbi republikánus elnökjelölt riválisával a hadügyminiszteri tisztségről.

Bár Trump és DeSantis az elnökjelöltségi versenyben nagyon keményen összevesztek, azonban azóta sikerült őket összebékíteni, sőt nemrégiben látták őket együtt golfozni Floridában. DeSantis ügyvédként dolgozott korábban a haditengerészetnek és osztja Trump nézeteit a hadseregről, amelyek szerint az már nagyon woke lett.

De felvetődött az is, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadónak szánt – ugyancsak floridai – Michael Waltz is kerülhetne a hadügy élére, amely országosan mintegy 3 millió embernek – civilnek és hivatásosnak – ad munkát. Ugyancsak előkerült Elbridge Colby neve is, aki igazán Trump belső köréhez tartozik és már első elnöki ciklusa alatt is volt helyettes hadügyi államtitkár 2017-ben.

Ha mégsem Pete Hegseth maradna Donald Trump jelöltje a védelmi miniszteri posztra, akkor ő lenne a sorban a harmadik, akit jelöltek ugyan, de visszaadta a megbízást. Az első a botrányai miatt meghátrált Matt Gaetz volt, a főügyészi poszt várományosa. Őt a héten a DEA, vagyis a Kábítószer-ellenes Hivatal élére javasolt Chad Chronister visszalépése követte.

(Borítókép: Pete Hegseth az Egyesült Államok Capitoliumában 2024. december 4-én. Fotó: Matt McClain / The Washington Post / Getty Images)