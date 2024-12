Orbán Viktornak is nekirontott az európai diplomácia új vezetője

Kaja Kallas, Észtország korábbi miniszterelnöke december 1-én hivatalosan is hivatalba lépett, így ő lett az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Az észt politikus rohamléptekben emelkedett egyre magasabbra a nemzetközi politikai színtéren, amit azzal alapozott meg, hogy friss miniszterelnökként az akkor német kancellár Angela Merkelnek is neki mert menni. Később is felvállalta a konfrontációt, az egyik NATO-csúcson Orbán Viktort támadta le.