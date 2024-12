Óriási megdöbbenést váltott ki egy ukrán férfi esete még 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörése utáni hónapokban. Amint arról mi is beszámoltunk, Mikola Kulicsenkót testvéreivel együtt megkínozták, lelőtték, majd élve eltemették, de a férfi csodával határos módon túlélte a megpróbáltatásokat.

Két és fél évvel később azonban még ő sem úszhatta meg, hogy besorozzák az ukrán hadseregbe.

„Nagyon nehéz volt kimászni a síromból. Mit változtatna az, ha most a lövészárkokba mennék? Az életemet a frontra vinném, és otthagynám a semmiért” – így reagált Kulicsenko a The New York Times cikke szerint, miután 2022-ben átélte a háború borzalmait, most pedig megkapta a katonai behívóját.

A 2022-ben 33 éves Mikola Kulicsenkót a Dovzsik nevű településen lévő családi házuknál fogták el testvéreivel együtt orosz katonák. A falvat korábban már elfoglalta az orosz hadsereg, de később az egyik menetoszlopukat támadás érte, ezért visszatértek a településre megkeresni a támadókat. A házban kettő fivérével és nővérével élt együtt Kulicsenko, de csak a három fiútestvér tartózkodott otthon, amikor három orosz katona érkezett hozzájuk. A házban nagyapjuk katonai érméit és egy katonai táskát találtak, ezért azt hitték, a családnak rejtegetnivalójuk van, majd elhurcolták őket.

A három testvért – Mikolát, Jevhent és Dmitrót – három napon keresztül egy pincében tartották fogva, ahol különböző kínzásoknak vetették őket alá. Fémrudakkal verték minden testrészükön, szájukba fegyvercsövet dugtak, majd szemüket bekötötték, végtagjaikat ragasztószalaggal összekötötték és egy elhagyatott földterületre vitték el őket.

A testvéreket egymás mellé térdeltették, miközben megásták a sírjukat, majd szépen sorban mindhármójukat lelőtték, és belerúgták őket a gödrökbe.

Mikolát az arcán érte a találat, amitől összeesett, azonban még eszméleténél volt, és tudta, csak akkor élheti túl, ha halottnak tetteti magát. „Nehezen vettem a levegőt, mivel Gyima rajtam feküdt, de a karjaimat és a térdemet használva ki tudtam lökni a bátyámat a gödör oldalára, majd kimásztam” – idézte fel még 2022-ben Mikola, majd egy közeli házban talált menedékre, ahol egy nő befogadta és ápolta addig, amíg fel nem épült.

Mikola Kulicsenko esete rávilágít arra, hogy mennyire zűrzavaros és kiszámíthatatlan a mozgósítási rendszer Ukrajnában. Emlékezetes, hogy pár héttel ezelőtt Joe Biden arról beszélt, Ukrajnának meg kellene változtatnia a sorkötelezettség alsó korhatárát. A január 20-ig hivatalában lévő amerikai elnök a jelenlegi 25-ről 18-ra kellene levinni a korhatárt, hogy bővíteni tudják a fegyveres erők létszámát.

A sírból visszatérő férfi azután vált sorozásra alkalmasnak, miután egy 2023-as szabálymódosításban megszüntettek néhány mentességre vonatkozó kitételt, többek között a beteg rokonaikat gondozó személyek esetében. A módosításokkal azt akarták elérni, hogy minél kevesebben tudják szándékosan megkerülni a sorozást, ugyanis sokan az ápolási kitételre hivatkozva mentették fel magukat a katonai szolgálat alól.

Olekszandr Litvinenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára novemberben azt mondta a parlamentben, hogy 160 ezer férfit terveznek besorozni a közeljövőben, amivel a katonai egységek erejének a 85 százalékát visszaállítanák. A sorozási tervezet azonban nem nyerte el mindenkinek a tetszését. Makszim Zsorin őrnagy, a 3. rohamdandár parancsnoka szerint nagy a kockázata annak, hogy kevésbé motivált és egészséges katonákkal töltik fel az állományt. „A személyi állomány minősége az utóbbi időben jelentősen romlott” – fogalmazott a parancsnok.

Az ukrajnai háború fejleményeit hétfőn is percről percre követjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Egy ukrán toborzási hirdetőtábla Zaporizzsja központjában, Ukrajnában 2024. március 23-án. Fotó: Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)