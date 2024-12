Elképesztő luxus várja Moszkvában a bukott szíriai elnököt

Bassár el-Aszád és családja 18 luxuslakással rendelkezik a moszkvai City of Capitals komplexumban. A két – 76 és 65 emeletes – toronyból álló épület az orosz főváros fényűző felhőkarcoló negyedében található.

Bassár el-Aszad elnök, brit felesége és három felnőtt gyermekük hátrahagyta szíriai palotáját, és Oroszországban kezdenek új életet, miután Vlagyimir Putyin menedékjogot adott nekik. A család most abban bízik, hogy Oroszországban is fenntarthatják fényűző életüket – írja a Daily Mail.

A londoni születésű Aszma el-Aszad miután összeházasodott férjével, hamar hozzászokott a fényűző élethez, értesülések szerint több százezer dollárt költött lakberendezésre és ruhákra az idő alatt, míg férje hatalmon volt.

Az amerikai külügyminisztérium becslése szerint a család vagyona 2 milliárd dollár, amelyet számos számlán, fedőcégben, adóparadicsomban és ingatlanokban rejtenek. A lap szerint most családi kapcsolataikra és kiterjedt moszkvai vagyonukra támaszkodnak annak érdekében, hogy a száműzetésben is fenntarthassák kényelmes életmódjukat.

Bassár el-Aszád családja az elmúlt években legalább 20 moszkvai lakást vásárolt több mint 30 millió font értékben (15 milliárd forint), ami jól mutatja, hogy Oroszország a család számára biztonságos menedéket jelent.

A Kreml mélyen hallgat

A Kreml hétfőn megerősítette, hogy a család Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetlen utasítására kapott menedékjogot. Moszkva nem közölt további részleteket, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő újságíróknak úgy fogalmazott: „semmit sem tudunk mondani Aszad tartózkodási helyéről”.

Széles körben úgy vélik, hogy Aszad felesége, aki a leukémia egyik agresszív formájával küzdött, lányával és két fiával napokkal azelőtt érkezett Moszkvába, hogy férje végleg elmenekült Szíriából.

Miután a lázadók vasárnap elfoglalták Damaszkuszt, a család egyik kastélya alatt titkos alagutakat fedeztek fel, így a bukott elnök és szövetségesei számára valószínűleg ez szolgálhatott menekülési útvonalként. Eközben egyes jelentések szerint Aszad az oroszországi Hmejmimi légitámaszponton keresztül menekülhetett, mivel a repüléskövető eszközök állítólag egy orosz repülőgépet mutattak, amely az északkelet-szíriai Latakia közelében szállt fel, néhány órával azelőtt, hogy a jelentések szerint megérkezett Moszkvába.

A szíriai főváros ellenállás nélküli elfoglalása a lázadók vasárnapi villámoffenzívája után véget vetett a 13 éve tartó polgárháborúnak és az Aszad család hat évtizedes önkényuralmának. Mint írják, az a bukás Putyin számára is rendkívül kínos, miután Moszkva katonai és pénzügyi támogatást nyújtott a szíriai kormánynak, és évekig bombázta Szíriát, hogy segítse az Aszad-rezsim fenntartását.

Az orosz média vasárnap a Kreml egy meg nem nevezett forrását idézve azt mondta, hogy „Aszad és családtagjai Moszkvába érkeztek. Oroszország humanitárius megfontolások alapján menedékjogot adott nekik”. A család most várhatóan Oroszországba költözik, azonban nem világos, hogy valamelyik saját luxusingatlanukban fognak-e élni, vagy kénytelenek lesznek egy kormányzati menedékházban maradni.

City of Capitals

Bárhogy is legyen, valószínűleg számíthatnak némi luxusra, tekintettel korábbi életkörülményeikre és vagyonukra. 2012-ben a Wikileaks nyilvánosságra hozta Aszma el-Aszad magánlevelezését, amelyből kiderült, hogy 350 ezer dollárt költött a palota berendezésére és 7 ezer dollárt kristályokkal díszített cipőkre.

Aszad rokonait, a Makhloufokat, élükön nagybátyjával, Mohammed Makhlouffal, régóta Szíria második leggazdagabb és legfontosabb családjának tartják Aszadék után, és jelentős vagyonnal rendelkeznek Oroszországban.

Hogy bebiztosítsák magukat, a polgárháború alatt legalább 18 luxuslakást vásároltak a több mint 300 méteres City of Capitals komplexumban, amely Moszkva fényűző felhőkarcoló negyedében található. A kéttornyú felhőkarcoló – amely a londoni Shard 2012-es átadásáig Európa legmagasabb épülete volt – Oroszország leggazdagabb üzletembereinek, kormányminisztériumoknak, ötcsillagos szállodáknak és multinacionális vállalatoknak ad otthont. A hivalkodó épület most az Aszadok otthona is lehet.

A komplexumban található lakásokról készült képeken luxusfelszerelések és csúcsminőségű bútorok láthatók, valamint panorámás kilátás nyílik belőlük Moszkvára.

Az Aszad családnak szoros személyes kapcsolatai vannak az orosz fővárossal, a megbuktatott elnök legidősebb fia a Moszkvai Állami Egyetem doktorandusza. A húszas éveiben járó Háfez al-Aszad a Moszkvai Állami Egyetemen védte meg disszertációját, és a fizikai és matematikai tudományok kandidátusa lett.

A védésre állítólag november 29-én került sor. A lap szerint elképzelhető, hogy Aszad ekkor bejelentés nélküli moszkvai látogatáson vett részt. A Kreml nem volt hajlandó kommentálni, hogy ő vagy a felesége járt-e az országban. A feleség korábban részt vett fia 2023. júniusi diplomaosztóján, a képeken látható, amint megöleli őt az egyetem főépülete előtt, és találkozik az egyetem tisztviselőivel.

(Borítókép: Moscow International Business Center. Fotó: Contributor / Getty images)