Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre Szíriában

Joe Biden amerikai elnök vasárnap a Fehér Házban „a kockázat pillanatának” és „történelmi lehetőségnek” nevezte az Aszad-rezsim rendkívüli szíriai bukását, miközben azt is felvázolta, hogy az Egyesült Államok miként tervezi a térség támogatását. Bejelentette azt is, hogy több tucat légicsapást hajtottak végre Szíriában.

Joe Biden vasárnap először szólalt meg az Aszad-rezsim bukását követően. Az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok több tucat légicsapást hajtott végre Szíriában, mivel továbbra is elkötelezett amellett, hogy megakadályozza az Iszlám Állam újbóli megerősödését – írja a CNN.

„A Szíriában állomásozó amerikai katonaság vasárnap B–52-es bombázók és F–15-ös vadászrepülők bevetésével hajtott végre támadást Közép-Szíriában az Iszlám Állam vezetőinek feltételezett tartózkodási helye ellen” – közölte ezzel összefüggésben az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) illetékese vasárnap.

Világossá tették: az amerikai erők azt is biztosítják, hogy az Iszlám Állam ne legyen képes kihasználni a kormány bukása körüli bizonytalanságot.

Az Egyesült Államok támogatja a szomszédos országokat

Az amerikai elnök a Szíriával szomszédos országok támogatását is bejelentette, és Szíria demokratikus átalakítása érdekében tett lépéseket ígért. Biden a Fehér Házból adott televíziós nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az amerikai támogatás kiterjed Jordániára, Libanonra, Irakra és Izraelre annak érdekében, hogy az átmeneti időszakban keletkező fenyegetéseket megelőzzék.

Azt is közölte, hogy az Egyesült Államok biztosítani fogja Kelet-Szíria stabilitását az ott állomásozó amerikai erők védelmében is, valamint fenntartja az Iszlám Állam elleni missziót és biztosítja azon létesítmények védelmét is, ahol az Iszlám Állam tagjait tartják foglyul. Joe Biden elmondta, hogy az Egyesült Államok „minden szíriai csoporttal” felveszi a kapcsolatot, bevonva az ENSZ-t, annak érdekében, hogy megteremtsék az átmenetet az Aszad-rezsim felől egy független Szíria felé új alkotmánnyal és új kormánnyal.

Ez a rezsim kegyetlenül bánt szíriaiak százezreivel, ártatlanokat kínzott és ölt meg. A rezsim bukása az igazság egy alapvető cselekménye. Ez most a kockázat és bizonytalanság pillanata. Az Egyesült Államok közösen dolgozik majd partnereivel és az érdekeltekkel azon, hogy segítsen Szíriának a lehetőség megragadásában és a kockázat kezelésében

– fogalmazott Joe Biden.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter csatlakozott Biden megjegyzéseihez, és vasárnapi nyilatkozatában kijelentette, hogy az Egyesült Államok határozottan támogatja a hatalom békés átadását egy felelős szíriai kormánynak. „Ebben az átmeneti időszakban a szíriai népnek minden joga megvan ahhoz, hogy követelje az állami intézmények megőrzését, a kulcsfontosságú szolgáltatások újraindítását és a kiszolgáltatott közösségek védelmét” – mondta Blinken.

Biden felszólalásában figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „éber marad”, és szorosan figyeli a lázadó csoportok tevékenységét. Az offenzívát vezető lázadócsoportot, a Hayat Tahrir al-Shamot, vagyis a HTS-t az Egyesült Államok terrorszervezetként tartja nyilván. Egy magas rangú amerikai tisztviselő vasárnap a CNN-nek elmondta, hogy az Egyesült Államok úgy véli, a HTS jelentős része szoros kapcsolatokat tart fenn az Iszlám Állammal.

Abu Mohammad al-Jolani, a HTS vezetője vasárnap a lázadók által vezetett puccs óta tett első nyilvános nyilatkozatában az „egész iszlám nemzet” győzelmét hirdette, amely szerinte „új fejezetet jelent a régió történelmében”.

Donald Trump is megszólalt a szíriai harcokról

A szíriai harcokról Donald Trump megválasztott amerikai elnök is megszólalt. Azt mondta, az Egyesült Államoknak el kellene kerülnie a katonai beavatkozást Szíriában a főváros elővárosait is elérő ellenzéki offenzívát követően, és egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében kijelentette: „Ez nem a mi harcunk.”

Trump első komolyabb megjegyzéseit a lázadók drámai előrenyomulásával kapcsolatban Párizsban tette, a Notre-Dame katedrális újranyitásakor. Úgy érvelt, hogy Bassár Aszad szíriai elnök nem érdemli meg az Egyesült Államok támogatását ahhoz, hogy hatalmon maradjon. Donald Trump azt is elmondta: Oroszország „annyira le van kötve Ukrajnában”, hogy „úgy tűnik, képtelen megállítani ezt a szó szerinti menetelést Szírián keresztül, egy olyan országban, amelyet évek óta védelmeznek”. Szerinte a lázadók akár Bassár el-Aszadot elnököt is elűzhetik a hatalomból.

Aszad kormányát az orosz és iráni hadsereg, valamint a Hezbollah és más, Iránnal szövetséges milícia támogatja a megbuktatására törekvő ellenzéki csoportok elleni, immár 13 éve tartó háborúban. A háború – amely 2011-ben az Aszad család uralma elleni, többnyire békés felkelésként kezdődött – félmillió embert ölt meg, szétszakította Szíriát, és több mint féltucatnyi külföldi hadsereget és milíciát vonzott be.

Az Egyesült Államoknak mintegy 900 katonája van Szíriában, köztük olyan amerikai erők, amelyek kurd szövetségesekkel dolgoznak az ellenzék által ellenőrzött északkeleti területeken, hogy megakadályozzák az Iszlám Állam csoport esetleges újjáéledését.

Mint ismert, Bassár el-Aszad szíriai elnök Moszkvába távozott Damaszkusz elhagyása után, miközben a lázadók elfoglalták a szíriai fővárost. Tárik Meszár, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az Indexnek elmondta, hogy a nemzetközi hatalmak kivárnak, míg Törökország a korábban érkezett menekültek hazatelepítésében látja a helyzet lehetőségeit.

(Borítókép: Joe Biden amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban, az Egyesült Államokban 2024. december 8-án. Fotó: Ken Cedeno / Reuters)