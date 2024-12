Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazott

Július után ismét személyesen egyeztetett egymással Orbán Viktor és Donald Trump, a megválasztott amerikai elnök. A magyar miniszterelnök és a vele tartó Szijjártó Péter közösségi oldalán közölte, hogy Trumppal találkoztak floridai birtokán, Mar-a-Lagóban. Rajta kívül Elon Muskkal és Michael Waltzcal is tárgyalást folytattak.

Hétfő délután a floridai Mar-a-Lagóban Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást folytatott Donald Trumppal, Elon Muskkal és Michael Waltzcal − tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszéléseken részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Jászai Gellért, a 4iG elnöke is − tette hozzá a sajtófőnök. A külgazdasági és külügyminiszter röviden csak annyit közölt Facebook-oldalán: „Egy jó kis délután Mar-a-Lagóban: hosszú beszélgetés Donald Trumppal, Elon Muskkal és Mike Waltzcal.”

A kampány alatt személyesen, megválasztása után telefonon beszéltek egymással

Július 12-én magyar idő szerint hajnalban találkozott Orbán Viktor Donald Trumppal annak floridai birtokán. Az egyeztetésről a miniszterelnök közösségi oldalain számolt be, melyről annyit közölt: „Tárgyalás Trump elnök úrral a békéről. A nap jó híre: ő meg fogja oldani!”

Megválasztása után pedig elsők között beszélt telefonon az amerikai elnök Orbán Viktorral. Egyik fő témájuk az ukrajnai háború lehetett, ugyanis Orbán Viktor az utóbbi hónapokban többször is úgy nyilatkozott, szerinte a békét Donald Trump tudja elhozni Európába. Ezt pedig Trump is többször hangsúlyozta beszédeiben, többek között azt ígérve, elnökké választása esetén egy nap alatt lezárja az Oroszország és Ukrajna között mintegy három éve zajló háborút.

Szijjártó Péter az Egyesült Államokból figyelmeztette az álhíreket terjesztő újságírókat

Önmérsékletre intett egyes újságírókat és politikusokat az álhírek terjesztésével kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mar-a-Lagóban, rámutatva, hogy ezek éles helyzetben könnyen veszélybe sodorhatják Magyarországot.

A minisztérium kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a napokban a magyar és a nemzetközi sajtó is élénken foglalkozott a szíriai helyzettel, amely ország térségében sajnos mindennapi jelenség a terrorszervezetek jelenléte, és a brutalitásuk is közismert.

Sérelmezte, hogy ez esetben is hamar megindult a „belpolitikai haszonvadászat”, ugyanis már vasárnap reggel álhírek kaptak szárnyra arról, hogy egy titokzatos szíriai repülőgép érkezett Budapestre, amiből semmi nem volt igaz. „Egyes politikusok azonnal rá is csaptak erre a hírre, és egy hatalmas fake news cunamit kreáltak ebből” − fogalmazott.

A helyzet az, hogy ez nem a Fortnite, hanem ez a valóság. Itt egy olyan küzdelem zajlik a Közel-Keleten, amelyben terrorszervezetek is mélyen érintettek, s egy-egy ilyen álhír bizony nagyon komoly veszélybe tud sodorni egy egész országot, egy egész nemzetet

− figyelmeztetett a külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a vasárnap terjedni kezdő álhír így nagyon veszélyes volt, hazánknak is van például nagykövetsége Szíriában, amelyet ugyan időben evakuáltak, de a hírek szerint ott katonák jelentek meg, illetve ha nem is sokan, de élnek magyarok is az országban.

„Budapesten van szíriai nagykövetség, amely támadás célpontja lehetett volna, és a terrorszervezetek is nemzetközi jellegűek ma már, és bizony a világ bármely pontján magyar érdekeltségek, emberek és közösségek ellen követhetnek el terrortámadásokat, hogyha éppen olyan információjuk van, amely ezt az ő gondolkodásmódjuk szerint indokolja” − folytatta.

Ezért arra szeretnék tisztelettel kérni minden magyar újságírót, s minden magyar politikust, hogy ilyen helyzetekben gyakoroljanak önmérsékletet, és próbáljanak meg legalább egy kicsit felelősségteljesen viselkedni, mérjék fel, hogy egy-egy ilyen álhírnek a terjesztése milyen veszéllyel járhat Magyarország és a magyar emberek vonatkozásában

− mondta a miniszter, végül rámutatott, hogy ezúttal szerencsére nem történt végzetes tragédia, de történhetett volna.

„Ezért még egyszer arra kérem az újságírókat és a politikusokat, hogy ilyen éles helyzetben ne próbáljanak hazugsággal, álhírrel, bosszúvágytól vezérelve belpolitikai hasznot hajtani, mert ezzel magyar embereket, sőt egy országot tudnak veszélybe sodorni” − ismételte meg.

„Reméljük, hogy mindenki tanult az esetből, és soha többet ilyen felelőtlen, veszélyes magatartásra magyar újságírók vagy magyar politikusok nem ragadtatják magukat” − fűzte hozzá.