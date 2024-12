Magyar Péter is bekerült Európa legbefolyásosabb politikusai közé

A Politico idén is több kategóriában rangsorolta a legnagyobb hatalommal rendelkező európai politikusokat, a listán Orbán Viktor miniszterelnök is helyet kapott. A 2023-ban Európa legbefolyásosabb politikusa címet elnyerő Donald Tusk ezúttal a cselekvők között végzett a harmadik helyen, míg Vlagyimir Putyin lett a második. A két magyar politikus közül Orbán Viktor az álmodozók között a negyedik, Magyar Péter a felforgatók között a hatodik helyen végzett.

A Politico minden évben ranglistát készített a legbefolyásosabb európai politikusokról. A listát három kategóriára bontották – a cselekvők, a felforgatók és az álmodozók –, amelyek közül 2024-ben Orbán Viktor mellett már Magyar Péter is szerepelt. A két politikust azonban nem egy kategóriába sorolták, a magyar miniszterelnök az álmodozók, a Tisza Párt elnöke a felforgatók közé került.

A ranglisták élén álló személyeket, valamint Európa legbefolyásosabb politikusát csak kedden este nyolc órakor teszik közzé, de a többi szereplőt már megosztották a Politico oldalán. A tavalyi év legbefolyásosabb emberének választott Donald Tusk lengyel miniszterelnök ezúttal a cselekvők listájának dobogójára került, a képzeletbeli bronzérmet érdemelte ki.

A cselekvők

2. Vlagyimir Putyin, az imperialista

Az orosz elnök türelmes játékkal, úgy tűnik, eléri célját, a Nyugat megosztását és Ukrajna egyes részeinek meghódítását. Mintegy három éve indította el „különleges katonai műveletét”. Bár Kijevet nem sikerült néhány nap alatt elfoglalnia, ahogyan azt remélte, csapatainak sikerült Kelet-Ukrajna egyes részeit megszereznie. Az orosz csapatok ugyan az ország egy részét tartják megszállva, ennek ellenére aláásta az ukrán győzelemben való hitet a Nyugat részéről.

A kihívások ellenére Putyin hatalma továbbra is vitathatatlan. Legfőbb riválisa, Alekszej Navalnij az év elején rejtélyes körülmények között meghalt − ahogyan számos más, az uralmát megkérdőjelező személy is. Ezért nem érdemes puccsban reménykedni Oroszországban.

3. Donald Tusk, a bástya

Donald Tuskot tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy visszatartsa a populista áradatot. Az Európai Tanács korábbi elnöke, a lengyel miniszterelnök a legjelentősebb vezetője az Európai Néppártnak, amelyhez a német kereszténydemokraták, a spanyol Néppárt és az olasz Forza Italia is tartozik.

Mivel a szélsőjobboldali pártok Európa-szerte erősödnek, Tusk sok néppárti kollégája nyitottnak mutatkozott arra, hogy alkut kössön, sőt akár koalíciót is kössön az ultranacionalistákkal. Ezt azonban Tusk teljes mértékben ellenzi. Emellett kiemelkedő fontossággal kezeli Európa védelmét, valamint az orosz agresszió megállítását.

A felforgató

6. Magyar Péter, a kihívó

Magyar Péter az első komoly kihívója Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, a listára való felkerülése miatt a politikus közösségi oldalán posztolta: „Baj lesz ebből, more… A Kárpátok Al Caponéja mellett felkerültem a Politico című lap 28 legbefolyásosabb európai politikusi listájára kihívóként a felforgató kategóriában. Hatvanpuszta örökös főispánja idén a globalisták közé a »merjünk nagyot álmodni« kategóriába került. Csak nehogy rémálom legyen a végén, miniszterelnök úr…”

A Politico emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt elnöke nagy múltú politikai családból származik, amelynek tagja volt Magyarország korábbi elnöke és az ország egyik leghíresebb bírája is, még főiskolás korában csatlakozott a Fideszhez. Az akkori feleségével, Varga Judittal együtt, akit végül igazságügyi miniszterré választottak, a budapesti születésű politikus Magyarország legbefolyásosabb hatalmi párosának része volt. Míg Varga Judit élvezte a politikai reflektorfényt, Magyar Péter főként a háttérben maradt, és a brüsszeli magyar nagykövetségen és a miniszterelnöki hivatalban töltött ideje alatt kulcsfontosságú, de diszkrét bennfentesként ismerték el.

Normál körülmények között Magyar Péternek hosszú távon is helye lett volna az állami adminisztrációban, de miután kirobbant egy botrány Varga szerepéről egy hírhedt pedofil megkegyelmezésében, a politikus szakított Orbánnal – írja a lap. Bár Magyar Péter és Varga Judit elváltak, akkor még kiállt volt felesége mellett, azzal vádolva a kormányt, hogy bűnbakként használja őt, és elítélte a miniszterelnököt, amiért az országot korrupt rendszerré alakította át barátai és családja szolgálatában.

Magyar Péter támadásait egykori szövetségese ellen a politikai korrupció és az egyre romló életminőség miatt elkeseredett közvélemény fogadta. A júniusi európai parlamenti választáson az ügyvédből lett politikus új, Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza Párt) a szavazatok 29 százalékát szerezte meg − ez volt a legnagyobb szám, amelyet ellenzéki párt szerzett Orbán hatalomra kerülése óta. A felmérések szerint a Tisza Párt most fej fej mellett halad a miniszterelnök pártjával.

Magyar Péter kihívása az lesz, hogy megtartsa a lendületet és tovább építse pártját mind a progresszív szavazók körében a nagyvárosokban, mind a Fidesz támogatói bázisát jelentő vidéki konzervatívok körében. A kérdés az, hogy képes lesz-e erre anélkül, hogy elidegenítené brüsszeli támogatóit, és annak ellenére, hogy Orbán ellene mozgósítja az állam erejét a médiától az igazságszolgáltatási rendszerig.

Álmodozók

4. Orbán Viktor, a globalista

Orbán Viktor az illiberális demokrácia vízióját követi a Politico szerint. Miután a magyar miniszterelnök csaknem 15 évet töltött a hatalomban a sajtószabadság és az igazságszolgáltatás felszámolásával, most nemzetközi útra lép, és ultrakonzervatív kiadványokat finanszíroz a szomszédos országokban és most már az Európai Unió tényleges fővárosában is.

Brüsszel azon intézmények otthonaként, amelyek az uniós pénzek visszatartásával igyekeztek megfékezni legsúlyosabb túlkapásait, komoly szálka Orbán szemében. Szeretné belülről meghódítani, és ennek érdekében az úgynevezett brüsszeli buborék ideológiai átvételébe fektetett. Az EU Tanácsának soros magyar elnöksége előtt szövetségesei elindították a The European Conservative és a Brussels Signal című konzervatív kiadványokat, amelyek a budapesti Mathias Corvinus Collegium agytröszt által terjesztett, woke-ellenes kultúrharcos üzeneteket erősítik.

Orbán brüsszeli akciói részei annak az ambíciójának, hogy hasonlóan illiberális politikai szereplőkből álló nemzetközi szövetséget hozzon létre. Úgy tűnik, ez a törekvés sikeres Európában. A francia Marine Le Pennel együtt nyáron megpróbálta egyesíteni a szélsőjobboldali pártokat az új Patrióták Európáért frakcióban, amely végül az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportjává vált.

Az Egyesült Államokban Donald Trump újraválasztása növeli Orbán lehetőségeit arra, hogy hálózata globális méretűvé váljon. Amellett, hogy mély kapcsolatokat épített ki az amerikai konzervatívokkal − akik két alkalommal is Budapesten tartották a Konzervatív Politikai Akciókonferencia csúcstalálkozóját (CPAC) −, a magyar miniszterelnök gondosan ápolta barátságát Trumppal, és látogatásokat tett floridai Mar-a-Lagó-i birtokán. Ezáltal a magyar nacionalista kiváló helyzetben van ahhoz, hogy hídként szolgáljon Washington és – ha nem is feltétlenül Európa, de – a kontinens felemelkedő konzervatív erői között.

