Bejelentette a lemondását az FBI igazgatója, Christopher Wray

Christopher Wray szerdán számolt be arról, hogy lemond az FBI éléről, de csak Joe Biden mandátumának lejártát követően. Donald Trump már az utódját is kijelölte Kash Patel személyében. Wray vezette a nyomozást a Capitoliumnál 2021. január 6-án történt események miatt, azonban a republikánusok folyamatosan kritizálták. Az utóda viszont hűséges Trumphoz, és ő is követelte az FBI vezetésének lemondását.