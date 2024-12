Szijjártó Péter elárulta, miről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Magyarország és Oroszország energetikai együttműködésének folytatásáról, az ukrajnai háborúról, valamint a szíriai fejleményekről egyeztetett telefonon Orbán Viktor magyar ministerelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint a két vezető több kérdésben is egyetértett, aki szerint fontos, hogy Oroszországgal továbbra is legyenek nyitott diplomáciai és kommunikációs csatornák.

Magyarország energiabiztonságáról, az ukrajnai háborúról és a szíriai fejleményekről tárgyalt egy órán keresztül Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök – számolt be róla Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán feltöltött videójában.

Szijjártó Péter elárulta, hogy a telefonhívást Orbán Viktor kezdeményezte és kettejük között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett. A két politikus emellett egyeztetett arról is, hogy a Gazprombank szankciós listára való helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és délkeleti országot, köztük Magyarországot is.

A miniszterelnök úr és Oroszország elnöke között egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ezt a problémát kiiktassuk

– szögezte le a magyar külügyminiszter, aki szerint a Gazprombank szankciós listára való helyezése amiatt is jelent kihívást Magyarországnak, mert ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőemelekért és a paksi bővítés munkálataiért is.

Szijjártó Péter elmondása szerint Vlagyimir Putyin világossá tette, hogy Oroszország elkötelezett az energetikai együttműködés fenntartása, valamint Magyarország energiaellátásának biztosítása mellett, és szerinte sem orosz, sem magyar oldalon nincs olyan, ami akadályt jelentene, hogy megoldást találjanak a jelenleg kialakult helyzetre.

A magyar külügyminiszter elárulta, a paksi atomerőmű működtetéséhez szükséges fűtőelemek ügyében már találtak megoldást,

jelenleg pedig a Paks II. munkálataiért és az orosz földgázért való fizetési módszerek kidolgozása zajlik, amivel kapcsolatban Szijjártó Péter a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval már egyeztetett, az energiaügyért felelős orosz miniszterelnök-helyetessel, Alekszandr Novakkal pedig délután fog beszélni.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a tárcavezető arról beszélt, hogy kiemelten fontos a diplomáciai és kommunikációs csatornák folyamatos nyitvatartása, különösen a háború jelenlegi időszakban, ami szerinte talán az eddigi legveszélyesebb.

Jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, a háború eszkalálódjon

– véli Szijjártó Péter, aki hozzátette, Magyarország már több mint ezer napja elkötelezett békepárti álláspontot képvisel, a béke megteremtésének lehetőségéről pedig Orbán és Putyin hosszasan beszélgettek a szerdai telefonbeszélgetésük során.

Putyin elnök elmondta azt is, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, és azt is elmondta, hogy bizony vannak akadályok, amelyek a béke útjában állnak. Ilyen például az a törvény is Ukrajnában, amely gyakorlatilag megtiltja a jelenlegi elnöki adminisztrációnak, hogy Oroszország elnökével a békéről tárgyaljon

– fogalmazott Szijjártó Péter, aki elmondta, a magyar békemisszió továbbra is folytatódik. Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor a héten Floridában találkozott Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel, korábban pedig a Vatikánban járt, ahol Ferenc pápával egyeztetett, most pedig Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon.

A szíriai Asszád rezsim bukására, valamint az emiatt jelenleg instabil szíriai helyzetére is kitért a tárcavezető. Szijjártó Péter aláhúzta, a magyar kormány abban érdekelt, hogy a Közel-Keleten stabilitás és nyugalom legyen, valamint hogy az extrém, szélsőséges ideológiák, politikai mozgalmak ne rombolhassák tovább a biztonságot. A magyar kormány emellett foglalkozik a keresztény közösségek helyzetével is, amiknek azt ígérte Szijjártó, továbbra is megkapják a szükséges humanitárius támogatást.