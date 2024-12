A Politico szerint Giorgia Meloni lesz Európa leghatalmasabb embere 2025-ben

A brüsszeli lap kedd esti gáláján kihirdették a 2025-ös év legbefolyásosabb embereit a cselekvők, felforgatók és álmodozók kategóriájában, valamint azt is, hogy ki lehet Európa leghatalmasabb politikusa a jövő évben.

Mint előzőleg írtuk, a Politico már korábban is nyilvánosságra hozta a három kategória tophelyezettjeit, akik közt mások mellett Orbán Viktor és Magyar Péter is helyet kapott. De az első helyre befutó személyt egyik esetben sem árulták el.

Ez utóbbit a kedden késő este, online közvetített gálájukon tették meg. Először az derült ki, hogy

a lap szerint Ursula von der Leyen a 2025-ös év embere a cselekvők kategóriájában.

Mindezt azzal indokolták, hogy von der Leyen az Európai Bizottság élén egy addig szerintük üresebb, kisebb jelentőséggel bíró bürokrata vezetői pozíciót tartalommal töltött meg, és számos krízisen átvezette az Európai Unió 27 országát, miközben idén a következő öt évre is felhatalmazást kapott a bizottság élén.

Az álmodozók kategóriájában

Mark Ruttét, a NATO új főtitkárát nevezték meg.

Itt az indoklásban elhangzott, hogy a volt holland kormányfőnek a NATO élén új alapokra kell helyeznie a védelempolitikát Európa vonatkozásában – különösen úgy, hogy a tengerentúlon Donald Trump lett az elnök, aki a NATO-ból való kilépést sem zárja ki, miközben a védelmi kiadások növelését várja el az európai államoktól (Rutte egyébként már tárgyalt is Trumppal, és azon európai politikusok egyike, akik jó kapcsolatot alakítottak ki 2017 és 2021 közt az újraválasztott elnökkel).

Ezután a felforgató kategóriában hirdettek győztest,

aki Friedrich Merz, a német ellenzék vezetője, a CDU/CSU konzervatív blokkjának kancellárjelöltje lett.

A döntéssel kapcsolatban felidézték, hogy Merz már Angela Merkel idején is okozott zavarokat párton belüli kritikáival, és most jó esélye van arra, hogy ő legyen Németország új kancellárja, miközben a gazdaság- és társadalompolitikában (vagy épp az Ukrajnával kapcsolatos politikában) komoly változásokat helyezett kilátásba – és ezek egy része erősen szembemegy a Merkel-éra lépéseivel.

Legvégül Európa leghatalmasabb politikusát hirdették ki,

aki a lap szerint nem más lesz 2025-ben, mint Giorgia Meloni.

Az indoklásban elhangzott, hogy Giorgia Meloni befolyása jelentősen megnőtt az utóbbi időben Európában és az Egyesült Államok vonatkozásában is, miután jó kapcsolatot ápol a világ leggazdagabb emberével, Elon Muskkal, és rajta keresztül Donald Trumpra is lehet némi befolyása (bár azt is megjegyezték, hogy az olasz kormányfő Trumppal jól láthatóan nem ápol olyan szoros viszonyt, mint például Orbán Viktor).

„Kit hívna fel, ha Európával akar beszélni? Ha Ön Elon Musk – a világ leggazdagabb embere és Donald Trump megválasztott amerikai elnök egyik legfontosabb tanácsadója –, akkor Giorgia Meloni számát tárcsázza. Kevesebb mint egy évtized alatt a jobboldali Olaszország Fivérei párt vezetője az ultranacionalista különcként való megítéléstől az olasz miniszterelnökké választásig jutott, és olyan személyiséggé vált, akivel Brüsszel, és most már Washington is üzletet köthet” – fogalmaztak a Politico oldalán.

Megjegyezték azt is, hogy Meloni belpolitikailag is rácáfolt a kritikusaira (akik a kormánykoalíciója gyors szétesésére számítottak) és az egyik legstabilabb kormányzatot hozta össze Olaszország II. világháborús történelme óta. Mindemellett a lap szerint, bár Giorgia Meloni eddig a saját hazájára fókuszált elsősorban a politikacsinálást illetően, érdekes kérdés lesz, hogy az EU és a NATO vonatkozásában fenntartja-e Trump megválasztása után is a kooperatív politikát, vagy „visszatér jobboldali gyökereihez, és kihívást intéz a status quo ellen”.

A választás egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy Giorgia Melonit egyesek az Európai Bizottság elnöke lehetséges riválisának is tekintik.