Az RMDSZ-szel együtt alakulhat kormány Romániában, közös jelölttel indulna az elnökválasztáson is

Kilenc nappal a parlamenti választások után körvonalazódik, hogy milyen kormánya lehet Romániának: az eddig PSD–PNL-koalíciónak ugyanis egymaga nincs többsége, így Marcel Ciolacuék bevennék az USR-t, valamint a magyar kisebbség politikai képviseletét ellátó RMDSZ-t is. Ezzel egy balközéptől a jobbközépig tartó, Európa-barát kormány jöhetne, amelynek tagjai már a leendő kormány prioritásaiban is megállapodtak.

December 1-jén tartottak parlamenti választást Romániában, ahol a vártaknak megfelelően előtörtek a szélsőjobboldali pártok, ugyanakkor parlamenti többséggel sem ők, sem pedig az előző PSD–PNL-kormány nem rendelkezik.

A PSD-s Marcel Ciolacu miniszterelnök már a választás előtt felvetette, hogy a szélsőjobboldali AUR ellen létrejött PSD–PNL nemzeti kormányba a liberális-progresszív, ugyanakkor az utóbbi időben jobbközép-nacionalista elemekkel kampányoló USR-t is bevenné, a választás után pedig már az is felmerült, hogy a magyar kisebbség politikai képviseletét ellátó RMDSZ is tagja lehetne egy új kormánynak.

E négypárti, balközéptől a jobbközépig terjedő PSD–PNL–USR–RMDSZ-koalíció pedig ismét körvonalazódik, a négy párt ugyanis kedden este közleményben jelentette be, hogy megkezdik a koalíciós tárgyalásokat.

Mint az első, keddi tárgyalást követően a közös közleményükben fogalmaznak, elkötelezettek egy „Európa-barát parlamenti többség” kialakítása mellett. A közleményükben prioritásként jelölték meg a gyors kormányalakítás mellett a közberuházások növelését, az országos helyreállítási tervben foglalt reformok folytatását, valamint a közkiadások és a közigazgatás bürokráciacsökkentését.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a szociáldemokratákból, nemzeti liberálisokból, az RMDSZ-ből, a nem magyar nemzeti kisebbségekből és az USR-ből fog felállni a leendő kormánykoalíció, amely egy 63-64 százalékos parlamenti többséggel fog rendelkezni.

Az RMDSZ elnöke szerint a közös kormányprogramnak a gazdaságra, a biztonságra, az oktatásra és a családpolitikára kell fókuszálnia, ugyanakkor mivel a parlamentbe bejutott 34 százaléknyi szélsőséges, olvasata szerint magyarellenes erő három párttal, ezért számára és pártjának az elsődleges a magyarság védelme, a szülőföldön való boldogulás segítése lesz.

Kelemen emellett azt javasolja a szerdán a koalíciós tárgyalásokat hivatalosan is megkezdő PSD–PNL–USR–RMDSZ négyesének, hogy az érvénytelenített elnökválasztás után közös államfőjelölttel kellene indulniuk.

Szerinte egy közös jelölt szélesebb rétegeket képes megszólítani a pártjelölteknél, és Kelemen szerint hiba volt, amiért a mostani elnökválasztáson a két kormányzó párt, a PSD és a PNL külön-külön jelölteket indított. Végül egyik párt jelöltje sem jutott be a második fordulóba, ugyanakkor Oroszország lehetséges választási beavatkozása miatt a második forduló előtt két nappal a román alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának az eredményét, emiatt a teljes elnökválasztási folyamatot elölről kell kezdeni egészen a jelöltállítástól.

Az USR elnöke, Elena Lasconi a keddi találkozó után közösségi oldalán arról írt, hogy Románia nehéz időszakon megy keresztül, de szerinte ezt nyugodt, határozott intézkedésekkel és párbeszéddel át fogják vészelni.

A következő napokban a pártok munkacsoportokat hoznak létre, amelyek feladata a kormányprogram kidolgozása lesz.

(Borítókép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség [RMDSZ] elnöke nyilatkozik a sajtónak a romániai parlamenti választások eredményváróján Kolozsváron, a szövetség székházában 2024. december 1-jén. Fotó: Kiss Gábor / MTI)