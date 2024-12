Donald Trumpot választotta az „Év emberének” a Time magazin

Az amerikai Time magazin 2024-ben másodszor is az „Év emberének” választotta Donald Trumpot, az Egyesült Államok novemberben megválasztott leendő elnökét. A republikánus politikus a lapnak adott interjújában beszélt a választási eredményekről, az ukrajnai helyzetről, valamint a jövőbeli terveiről is.

Donald Trumpot 2016 után 2024-ben másodjára is az „Év emberének” választotta az amerikai Time magazin. A lap minden évben olyan személyeket tüntet ki, akik a világ eseményeire jelentős hatást gyakoroltak, akár pozitív, akár negatív értelemben. A megválasztott amerikai elnök az első díjat azután nyerte el, hogy 2016-ban győzelmet aratott az akkori amerikai elnökválasztáson.

Az „Év embere” díjért folyó küzdelemben a leendő amerikai államfő olyan jelölteket utasított maga mögé, mint Kamala Harris regnáló alelnök, Katalin walesi hercegnő, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Claudia Sheinbaum mexikói elnök, Elon Musk milliárdos és Joe Rogan podcaster. A cím a kortárs jelentőség barométereként szolgál, Franklin D. Roosevelt óta minden amerikai elnök – Gerald Ford kivételével – legalább egyszer elnyerte az elismerést, így a Time éves választása egyfajta elnöki rítusnak tekinthető.

„Amióta 2015-ben elindult az elnökválasztáson, talán egyetlen egyén sem játszott nagyobb szerepet a politika és a történelem menetének megváltoztatásában, mint Trump” – indokolta döntését a magazin. Úgy fogalmaznak, hogy „második elnökségének küszöbén mindannyian – a legfanatikusabb támogatóitól a legbuzgóbb kritikusaiig – Trump korát éljük”.

Közel rekordidő alatt intézte el republikánus riválisait. Hetekig nagyrészt abból a New York-i tárgyalóteremből kampányolt, ahol 34 bűncselekmény miatt elítélték. A Joe Biden elnökkel folytatott egyetlen júniusi vitája vezetett ahhoz, hogy ellenfele végül kiszállt a versenyből. Tizenhat nappal később túlélt egy merényletet egy kampánygyűlésen. Az ezt követő sprintben megelőzte Kamala Harris alelnököt, majd mind a hét ingadozó államban győzött, és népszerűsége csúcsán került ki a választásból

– fogalmaznak a lap szerkesztői, hozzátéve, hogy eközben a leendő elnök átalakította az amerikai politikát. „Trump ismét a világ középpontjában van, és olyan erős pozícióban, mint még soha” – olvasható a Time magazinban. „A történelmi léptékű visszatérésért, a nemzedékenként egyszeri politikai átrendeződésért, az amerikai elnökség átalakításáért és Amerika világban betöltött szerepének megváltoztatásáért Donald Trump a Time 2024-es Év embere” – zárták a döntés indoklását.

Az elismerés mellé interjú is dukált

Donald Trump a kinevezése alkalmából november 25-én, Mar-a-Lagóban adott interjújában beszélt a választási győzelméről, az amerikai gazdaságról, valamint az ukrajnai és a közel-keleti helyzetről is. Több terveit is elárult, ezeket második ciklusa idején tervezi végrehajtani. Többek között megemlítette a bevándorlók millióinak kitoloncolását és a 2021. január 6-i Capitolium-ostrom vádlottainak kegyelemben részesítését is.

Választási győzelmében kulcsmomentumnak látja, hogy igyekezett választ adni a dühös amerikaiak számára, akiket kiemelten a bevándorlók, valamint a gazdasági nehézségek aggasztottak. Az interjúban szóba került John F. Kennedy Jr. oltásellenessége, amellyel kapcsolatban belengette, hogy egyes vakcinák megszűnhetnek az Egyesült Államokban,

A megválasztott elnök arról is beszélt a magazinnak, hogy mit gondol az ukrajnai háború befejezéséről. „A Közel-Kelet könnyebben kezelhető probléma, mint ami Oroszországgal és Ukrajnával történik. A harctereken heverő halott fiatal katonák száma megdöbbentő. Őrület, ami történik” – mondta Donald Trump. „Nagyon nem értek egyet azzal, hogy rakétákat küldjünk több száz mérföldre Oroszországba. Miért tesszük ezt? Csak fokozzuk és súlyosbítjuk ezt a háborút” – fejtette ki véleményét Joe Biden Ukrajnának adott engedményéről.

Donald Trump kijelentette, hogy az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlásra fogja felhasználni a háború befejezése érdekében.

A mostani elismerésen kívül a megválasztott elnök idén már háromszor szerepelt a magazin címlapján. Bár már 1989-ben feltűnt a lap borítóján, de kapcsolata az újsággal régóta ingatag. Egyszer a 100 legbefolyásosabb személy listáját „viccnek és mutatványnak” minősítette, ugyanakkor vágyott is az elismerésre. 2015-ben, amikor az akkori német kancellár, Angela Merkel került a címlapra, Donald Trump a Twitteren szó szerint azt írta, „megmondtam, hogy a Time magazin soha nem választana engem az Év emberének, annak ellenére, hogy én vagyok a nagy kedvenc”. „Ők azt a személyt választották, aki tönkreteszi Németországot” – tette hozzá. Amikor a következő évben kiderült, hogy az ő arca kerül a borítóra, a leendő államfő kijelentette, hogy „a Time címlapjára kerülni az Év embereként, óriási megtiszteltetés”.