Orbán Viktor is versenyben van, ki legyen Trump első számú európai szövetségese

Több európai politikus is Donald Trump megválasztott amerikai elnök kegyeit keresi, hogy ő legyen az a személy, aki kvázi kapcsolattartó szerepbe kerüljön az Egyesült Államok és Európa között – írja a Bloomberg.

E verseny három jelenleg is hatalomban lévő európai állam- vagy kormányfő, valamint Boris Johnson bukott brit miniszterelnök között zajlik: a lap szerint ugyanis Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is azon verseng, hogy ő tölthesse be a hidat Trump és Európa között.

A lap szerint Emmanuel Macron részben amiatt hívta meg a hétvégén ismét megnyitott Notre Dame átadására a megválasztott amerikai elnököt, hogy ezzel is elkápráztathassa Trumpot, amivel egyébként a francia elnök protokollt sértett, hiszen nem a jelenleg hivatalban lévő, leköszönő Bident hívta meg – a Fehér Házat Biden felesége, Jill Biden képviselte.

A katedrális megnyitásánál ott volt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is, aki tárgyalt is Trumppal, a megválasztott elnök pedig pozitívan beszélt az olasz kormányfővel folytatott tárgyalásairól – egyébként a Politico 28 befolyásos listáján is Trumppal lehetséges kapcsolata miatt emelték ki az Európai Unióban is nagyobb helyzetbe kerülő Melonit, akiről egyébként az utóbbi időben egyre fontosabb szereplővé váló Elon Musk is pozitív véleménnyel bír.

Ugyan a hétvégén Párizsban nem volt jelen Orbán Viktor magyar miniszterelnök, azonban a magyar kormányfő Trump floridai villájában, Mar-a-Lagóban találkozott a megválasztott elnökkel, valamint Elon Muskkal és Trump leendő nemzetbiztonsági tanácsadójával, Michael Waltzcal, ahol három órán keresztül tárgyaltak.

A lap megjegyzi, hogy ugyan Magyarország mérete és gazdasági ereje miatt a magyar kormányfő nem annyira erőteljes, mint Franciaország vagy Olaszország, ugyanakkor az Európai Unióban a vétói miatt országa mérete ellenére nagyobb befolyással bír. Valamint a nyugati vezetők közül Orbán volt az első, aki Trump újraválasztását támogatta – valamint már 2016-ban és 2020-ban is –, Trump számára pedig fontos a lojalitás.

Emellett Trump számára az is imponáló, ahogy Orbán Viktor Magyarországot vezeti.

Mint a lap hozzáteszi, Trump számára nem kizáró ok, hanem pont erény az illiberális demokrácia, az egyetlen Kamala Harrisszel tartott elnöki vitán pedig Trump név szerint is említette a magyar miniszterelnököt mint pozitív példát.

Ki lehet a kapocs Európa és az Egyesült Államok között?

Az, hogy ki lesz az összekötő Európa és az Egyesült Államok leendő adminisztrációja között, már csak azért is egy fontos szerep, mert Trump a kampány során, valamint megválasztása óta is azt ígérte, 25 százalékos vámtarifát fog kivetni minden Egyesült Államokba érkező termékre, emiatt akár egy vámháború is elképzelhető az öreg kontinens és Amerika között.

A lehetséges vámháború mellett pedig az ukrajnai háború kapcsán is fontos Európa számára, hogy a leendő elnök ne függessze fel a Kijevnek szánt katonai segélyeket, az ugyanis az európai biztonságpolitikai architektúrát is drasztikusan megváltoztathatja.

Az ezektől való félelmek miatt már többen is felvették a kapcsolatot a megválasztott amerikai elnökkel és elkezdtek tárgyalni fontosabb ügyekről.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is például személyesen utazott Mar-a-Lagóba, ahol Trumpot arra akarta rávenni, álljon el a vámtarifák emelésétől, mivel az bedöntené Kanada gazdaságát, amire Trump viccesen csak annyit reagált, Kanada lehetne az Egyesült Államok 51. tagállama.

Trudeau-n és Orbánon kívül még Javier Milei argentin elnök, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár járt Mar-a-Lagóban személyesen Trump megválasztása után, de több amerikai üzletember is vacsorázott együtt már a január 20-án a Fehér Házba visszakerülő Trumppal.

Kaja Kallas, az Európai Unió december 1-jén hivatalba lépő kül- és biztonságpolitikai főképviselője még nem vette fel a kapcsolatot a megválasztott amerikai elnökkel, ugyanakkor szerinte fontos, hogy amíg Trump és csapata a leendő terveit szövögetik, az európai ötletek és vélemények eljussanak hozzá.

