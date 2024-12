Gyerekek és nők is vannak a reggeli izraeli légicsapás áldozatai között

A nagy nemzetközi hírügynökségek jelentése szerint Gázavárosban, az al-Dzsaláa utcában egy lakóházat bombáztak az izraeli erők. A támadásnak hét halálos áldozata van, köztük állítólag gyerekek és nők is vannak. További tizenöten haltak meg egy másik épület bombázásakor. Ebben a házban korábban kitelepítettek laktak.

A Gázai övezet déli részén fekvő Rafah nyugati negyedében tizenhárom embert ölt meg egy légicsapás. Ebben a támadásban legalább harminc ember megsebesült és többen válságos állapotban vannak. Hán Júniszban a segélyszállítmányok biztonságával megbízott férfiak egy másik csoportját is eltalálta egy izraeli légicsapás, amely többeket megsebesített.

Az izraeli hadsereg hivatalosan még nem kommentálta az eseteket.

Egy nappal korábban legkevesebb huszonhat ember vesztette életét az izraeli légicsapásokban, akkor találat ért egy belső menekültek által lakott házat is, ahol tizenkilencen haltak meg.

Korábban a leköszönő és a januárban hivatalba lépő új amerikai elnöki adminisztráció képviselői is reményüket fejezték ki, hogy még Donald Trump beiktatása előtt lezárulhatnak a harcok a Gázai övezetben, ám a fegyvernyugvásról szóló tárgyalások ismét megrekedtek.



Az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége (UNRWA) biztonsági fenyegetések miatt december elején leállította a segélyszállításokat a Gázai övezetbe, súlyosbítva a tél beköszöntével már most is kritikus humanitárius helyzetet. Szakértők éhínségre figyelmeztetnek, miközben az izraeli csapások tovább növelik az áldozatok számát.

Izrael azután indított háborút Gázában, hogy a Hamász harcosai a határkerítésen áttörve 2023. október 7-én nagyjából 1200 embert megöltek és körülbelül 250 túszt magukkal hurcoltak, akik közül több mint százat továbbra is fogva tartanak. Legalább egyharmaduk feltehetően már halott.

A gázai háborúban a palesztin hatóságok adatai szerint már több mint 44 ezer ember vesztette életét. Nem tesznek különbséget civilek és fegyveresek között, azonban a tájékoztatás szerint a halálos áldozatok felét nők és gyerekek teszik ki. Izrael közölte, hogy több mint 17 ezer terroristával végzett, erre vonatkozóan viszont nem mutatott be bizonyítékokat. A harcok során több ezer palesztin tűnt el, néhányan az összecsapások után az izraeli csapatokkal.

(Borítókép: Az izraeli légicsapásokban életüket vesztett palesztinok hozzátartozói a gázai Khan Yunis Nasser kórházban 2024. december 12-én. Fotó: Hani Alshaer / Anadolu / Getty Images)