Több ezer nyugati puskát és több millió lőszert szereznek be nyugatról az orosz mesterlövészeknek, hiába vezettek be szankciókat több éve az ország ellen. Bár a közvetlenül Oroszországba irányuló szállítások leálltak a szankciók hatására, Georgián, Kazahsztánon, Kirgizisztánon, Örményországon és Üzbegisztánon keresztül továbbra is gond nélkül áramlik a fegyver az Európai Unióból és az Egyesült Államokból egyaránt a The Insider cikke szerint.

Egy szeptemberi, Krím félszigeten tartott mesterlövészverseny jegyzőkönyveiből az derült ki, hogy 1600 méteres távon a legtöbb lövész amerikai, brit és osztrák fegyverekkel lőtt, miközben a 36 indulóból csak heten használtak orosz gyártmányú fegyvert és mindössze négyen orosz gyártmányú lőszert.

3200 méteres távon az adatok alapján az amerikai és a brit fegyvereken kívül hatan használtak hazai gyártmányút a 28 indulóból, míg orosz lőszert csupán négyen.

A The Insider sikeresen azonosított egy férfit, aki fejlett amerikai fegyvermodelleket szállít Oroszországba. Szergej Alekszandrovics Kiricsenko a Telegramra feltöltött fotói alapján az elmúlt hat évben – Oroszország ellen 10 éve adták ki a fegyverembargót – vásárolt már finn, amerikai és osztrák mesterlövészpuskákat több millió rubel értékben.

Az Oroszország elleni szankciók ellenére nyitva maradt két kiskapu: az egyik szerint a 2014 augusztusa előtt kötött fegyverszerződéseket továbbra is teljesíteni lehet, míg a másik lehetőség alapján a szankciós dokumentum nem írt elő semmilyen ellenőrzési intézkedést a vámunió országaiba – Örményországba, Belaruszba, Kazahsztánba és Kirgizisztánba –, amelyeket Oroszországgal egyetlen vámtér és a CSTO katonai-politikai blokk egyesít.

A lap rámutatott, hogy a Georgiába, Kazahsztánba, Kirgizisztánba és Örményországba irányuló nyugati fegyverexport az elmúlt három évben a két és félszeresére nőtt.