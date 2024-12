Megnevezte Donald Trump az Amerika Hangja új igazgatóját

A Magyarországon is 60 éven keresztül sugárzó Amerika Hangja globális hírügynökség igazgatói pozíciójába Kari Lake korábbi kormányzójelöltet és műsorvezetőt jelöli a novemberben másodjára elnöknek megválasztott Donald Trump. Az új igazgató korábban Trump egyik legnagyobb támogatója volt, amikor a Joe Biden ellen elveszített választás után csalásokat emlegetett.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök bejelentette, hogy Kari Lake, egy korábbi híradós műsorvezető és arizonai szenátorjelölt lesz a közpénzből finanszírozott Amerika Hangja (Voice of America) hírügynökség következő igazgatója – közölte a The New York Times.

„Kari több mint 20 éven át egy közkedvelt műsorvezető volt Arizonában, ott, ahol rekordmértékben támogattak engem” – írta a régi-új elnök a Truth Social közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az új igazgató a biztosíték arra, hogy „a világ minden táján törvényesen és pontosan sugározzák a szabad amerikai értékeket, ellentétben az álhírmédia által terjesztett hazugságokkal”. Donald Trumpot az első elnöki ciklusa idején azzal támadták, hogy saját szócsövévé próbálta alakítani a globális hírügynökséget, miközben a januárban hivatalba lépő elnök a szerkesztőségi döntések miatt támadta akkor az Amerika Hangját.

Emlékezetes, amikor Donald Trump 2020-ban elvesztette az elnökválasztást Joe Bidennel szemben, csalásokról beszélt, ebben a kommunikációban pedig Kari Lake volt Trump egyik legnagyobb szószólója. Ő maga 2022-ben nagyon kevéssel maradt alul az arizonai szenátorválasztáson, szintén csalást emlegetve. Miután a választást jogi úton megtámadta, csaknem két évig tartott, amíg hivatalosan is kihirdették az eredményt, amely szerint végül Katie Hobbs demokrata jelölt lett a győztes.

Az Amerika Hangja a legrégebben alapított amerikai finanszírozású hírügynökség, amely digitális, rádiós és televíziós tartalmakat készít szerte a világon, csaknem 50 nyelven, mintegy 300 millió dolláros költségvetéssel. A hálózatot 1942-ben alapították, hogy ellensúlyozzák főként az orosz és a kínai dezinformációkat az Egyesült Államokról. Magyarországon az első évétől kezdve egészen 2004-ig sugározták az Amerika Hangja rádiós adását.