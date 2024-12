Lehet, hogy ma éjjel meghalunk, de addig elvagyunk – zsidóvadászat az amszterdami utcákon

Egy felejthetetlen barmicvóajándék – ez volt Ziv Bar On fejében, amikor megvette a repülőjegyeket Amszterdamba. A tel-avivi ügyvéd sose járt még mindkét kamasz gyerekével külföldön, de kedvenc európai városát, Amszterdamot már rég meg szerette volna mutatni nekik.

13 éves fiának nemrég volt a barmicvója, ami a zsidó hagyomány szerint a fiú felnőtté válását jelenti, és mivel nővérével együtt Maccabi Tel Aviv-szurkolók, Ziv összekötötte a meccset egy pár napos városnézéssel. A 2023. október 7-i Hamasz-támadás óta először járt külföldön, volt benne azért egy fokozottabb óvatosság.

2024. november 4-én, hétfőn szállt le a gépük, és máris belevetették magukat a városnézésbe: Anna Frank-múzeum, helyi édességek, jutott idő a Zaanse Schansra is, az Amszterdamtól 15 km-re lévő, a holland vidéket idéző szabadtéri múzeumra is. Szélmalmok, óriáspapucs és sok-sok szirupos ostya (stroopwafel).

A 13 és 15 éves csütörtökön lelkesen izgulta végig a jó hangulatú Ajax–Maccabi-meccset, ami csúnya véget ért izraeli szempontból: 5:0-ra kaptak ki a holland sztárcsapattól. A meccsről Zivék villamoson indultak hazafelé mindenféle Maccabi- vagy izraeli jelzés nélkül.

Lehet, hogy ma éjjel meghalunk, de addig elvagyunk

Ahogy leszálltunk a központban, mintha háborús övezetbe léptünk volna be: üvöltözés, bombaszerű robbanások, amikről később derült csak ki, hogy petárdák. Mondtam a gyerekeknek, szorosan mellettem jöttök, egyenesen a hotelbe megyünk, leválunk az izraeliektől. De nem nagyon tudtunk másfelé menni, mert az előttünk haladók megtorpantak: a szemben lévő járdán muszlim férfiak álltak és Free Palestine-t kiáltották, illetve különféle rigmusokat ordítottak arabul

– meséli Ziv.

Az izraeliek 16-18-an voltak, a másik oldal 30-40-en. Rendőrkocsi fékezett és állt be a két tábor közé, négy rendőr ugrott ki belőle. Zivék oldalán petárda robbant. A rendőr rájuk ordított, hogy fussanak a Központi Pályaudvar és Dam tér közti KFC-be, majd rövid benntartózkodás után tovább a Damra. Ott még több muszlim várta őket, ezért Ziv az egyik rendőrhöz futott: két gyerekkel vagyok, kérem, segítsenek, hogy eljussunk a hotelünkbe. „A lányom nem tudta abbahagyni a sírást, a fiam szürkésfehér arccal nézte az eseményeket.”

A feszült rendőrök elkísérték őket a legközelebbi hotelbe, de nem Zivék hotelébe. Szoba nem volt, az utcára nyíló, sokablakos lobbyban tudtak leülni. Ziv arra kérte a gyerekeket, feküdjenek le a kanapéra, hogy kívülről ne látszódjanak. Ő maga egy percre sem ült le azon az éjjelen. „Egy idegen országban voltunk, nem tudtam, pontosan mi zajlik, hányan vannak, akik vadásznak ránk. Az este folyamán legalább 15 rendőrnek könyörögtem, hogy féltem a gyerekeim és a magam életét is, vigyenek a hotelünkbe, sőt, akár a rendőrőrsre, csak hadd legyek biztonságban a gyerekeimmel. Egyikük sem segített, hanem végül Whatsappon keresztül egy ott élő izraeli fiú evakuált minket a hotelünkbe.”

4.20-kor feküdtek le a gondosan bezárt ajtó mögött.

Izraelbe visszatérve Ziv hetekkel később felkeresett egy pszichológust, mert apró dolgok is előhívják benne az amszterdami traumát: szagokra, hangokra másképp reagál. Eddig a legnagyobb nyugalommal sétált az óvóhelyre, ha megszólalt a sziréna, most szívdobogást kap.

A gyerekek, azt mondja, jól vannak, bár nem túl beszédesek. Az események alatt valaki Izraelből rácsetelt a fiára, hogy hogy vannak. A 13 éves kisfiú azt válaszolta: „Lehet, hogy ma éjjel meghalunk, de addig elvagyunk.”

Farkasszem a Holland Casino előtt

Az izraeli meccsek magas kockázati besorolásúak, ezért a szervező UEFA a szokásosnál nagyobb védelmet biztosít, külön biztonsági ember tartja a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Az izraeliek tíz biztonsági embert vittek magukkal.

A meccs előtt már hetekkel gondosan mérlegelik, várható-e összetűzés a szurkolótáborok között. Ebből a szempontból a szervezők nyugodtak lehettek: az Ajaxot hagyományosan „zsidó” csapatnak tartják, annak ellenére, hogy jelenleg nincs zsidó játékosa és nem zsidó klubként alakult meg. Szurkolói jó viszonyban vannak a Maccabi Tel-Avivval.

A meccs napján 10.30-kor úgynevezett technikai-szervezői találkozóra került sor. Itt a helyi rendőrség jelezte, hogy tudomásuk van a Holland Casino előtti, előző esti összeütközésről, ami azután történt, hogy az izraeliek eltávolítottak egy palesztin zászlót egy épületről, muszlim taxisofőrök pedig válaszul felsorakoztak a Casino előtt. Másnap a Casino kirúgta azt a biztonsági őrt, aki azt ígérte egy közösségimédia-csoportban, hogy jelzi a taxisoknak, ha visszatérnek az izraeliek.

Szintén a meccs előtt történt, hogy izraeli szurkolók egy közel ötvenfős csoportja azt kántálta, hogy „Győzzön az IDF” és „Fuck the Arabs!”, majd egyikük felgyújtott egy palesztin zászlót is.

Amszterdam városának másnap kiadott 12 oldalas jelentése szerint az izraeliek egy csoportja megtámadott egy taxit is (a taxisofőrök többsége Amszterdamban a muszlim kisebbséghez tartozik). Maga a jelentés nevezi meg, hogy a támadók marokkóiak voltak.

A meccs előtti technikai megbeszélésen is szóba került az eset és a rendőri vezető biztosította az izraelieket, hogy este jelentős, 400 fő körüli rendőri jelenléttel tartják majd fenn a rendet.

That’s Gaza, motherfucker!

A stadion környékén nem is volt gond, a városban azonban elszabadult a pokol: ahogy az izraeliek visszaértek, scootereken, autókban vagy gyalogosan kisebb csoportokba verődött férfiak ütöttek rajtuk, kergették vagy verték meg őket. Volt, akinek a fogát verték ki, volt, akit a földön rugdostak eszméletvesztésig.

Az amszterdami önkormányzat jelentése szerint az izraeliek elleni szervezkedés már korábban kezdődött: a közösségi médiában zárt csoportokban „jodenjacht”-ra, vagyis zsidóvadászatra hívták fel az embereket, vagy például azt írták: „Holnap a meccs után a zsidóvadászat 3. felvonása” és „kankerhond” (rákos kutya)-ként beszélnek az izraeliekről. Számos videón látszik, ahogy valakit rugdosnak és azt ordítják neki: mondd, hogy Free Palestine! és elengedünk.

Egy másik videón az látható, hogy egy izraelit leütnek, és ahogy menekülni próbál, a videózó támadója azt kiáltja, hogy „Most már tudod, milyen ez. Ez Gáza. Ez Palesztina. Ez Gáza, motherfucker!”

A marokkóiak embereket „igazoltatnak” az utcán, izraeli útlevéllel rendelkezők után kutatva. Néhány izraelinek nyoma veszik, ezért elterjednek az elrablásukról szóló hírek (később kiderül, hogy néhányan úgy menekültek el üldözőik elől, hogy a csatornába ugrottak, mások menekülés közben hagyták el telefonjukat). Az egyik csatornába menekülő izraelit le is filmezik a támadók. Több tucat izraelit visznek sérülésekkel kórházba, néhány súlyosabb, de többségüket kisebb sérülésekkel.

Az éjszaka folyamán a polgármester többször egyeztet a kormány tagjaival, az izraeli nagykövettel, majd reggel a zsidó szervezetekkel. Másnap a rendőrség 49 holland és tíz izraeli személyt vesz őrizetbe, utóbbiakat elsősorban pirotechnikai eszközök használata miatt.

Másnapi sajtótájékoztatóján Femke Halsema polgármester úgy fogalmaz: megérti, hogy a történtek sokakban a pogromok emlékét idézik fel. Beindul a nagypolitika is: az izraeli miniszterelnök a Kristályéjszakához hasonlítja a történteket, Dick Schoof holland miniszterelnök megosztja, hogy a cselekmények bevándorló hátterű fiatalokhoz köthetők és integrációs problémáról beszélt, míg Geert Wilders szabadságpárti vezető azt javasolja, le kell tartóztatni a „multikulturális szemetet”, akik megtámadták az izraelieket és szégyennek nevezte, hogy ez Hollandiában megeshet.

A közösségimédia-felületeken elindul a „muszlimozás” is, míg a marokkói közösség több tagja kéri ki magának, hogy egész közösségüket megbélyegezzék. Amszterdam polgármestere később megbánja, hogy használta a pogrom kifejezést: nem szerette volna, hogy a politika saját céljaira használja az amszterdami eseményeket.

A holland igazságszolgáltatás történetében páratlan gyorsan, december közepén már bíróság elé állt az első hét ember aki részt vett a zsidóüldözésben, a legsúlyosabb vád egyikük ellen gyilkossági kísérlet. További hat ember, köztük három kiskorú később kerül bíróság elé.

Pogrom vagy nem pogrom?

Binyomin Jacobs holland főrabbi nem óriási foci-rajongó, de egyébként is más dolga volt november hetedikén este: a Portugál zsinagógában a Kristályéjszakára emlékeztek, melynek során 1938-ban Németországban a nácik több tucat zsidót megöltek, zsinagógákat és üzleteket romboltak le a rendőrség be nem avatkozása mellett.

Unokája viszont elment megnézni a meccset.

A főrabbi éjfél körül telefonra ébredt: pogrom zajlik a zsidók ellen a városban, embereket raboltak el, azonnal hívja fel a kormányzati kapcsolatait, vezényeljék Amszterdamba a katonaságot. A főrabbi megállás nélkül telefonálva próbálta összerakni, mi az igazság, de kevés információ állt rendelkezésre.

Utólag egyetért a polgármesterrel abban, hogy a pogrom szó túlzás.

Zsidóként különösen óvatosan kell bánnunk a szavakkal: ami történt, az egy elfogadhatatlan antiszemita támadás, de nem pogrom. Pogrom az, amit államilag szerveznek, vagy például - ahogy a második világháborúban történt - a püspök hívja fel a híveket arra, hogy menjenek be a gettóba és rabolják ki a zsidókat. Ami történt, az elfogadhatatlan, felháborító és antiszemita, de nem pogrom

– mondta el az Indexnek.

Ugyanakkor a rabbi szerint az antiszemitizmus Hollandiában nem most és nem is 2023. október 7-én kezdődött. „A Hamász-támadás óta persze mindennapos, hogy gyerekek elszaladnak mellettem és odakiáltják, hogy »Free Palestine!« vagy azt, hogy »yahud«, ami arabul zsidót jelent. Mindez már évek óta zajlik, csak most válik egyre intenzívebbé. A rendőrség már sok éve tanácsolta, hogy ilyen nyilvánvalóan zsidó öltözetben óvatosan használjam a tömegközlekedést. Többször dobták be kővel a házunk ablakait. Október 7. csak az ébresztő volt.”

A rabbi szerint a novemberi amszterdami események óta vannak, akik megkeresték, hogy összepakoltak egy bőröndöt, arra az esetre, ha indulni kellene Izraelbe. Ő azt mondja nekik: pánikra semmi ok, ha Izraelbe akarsz menni, Izraelért menj, de ne menekülj.

Sehova se vezet, ha antiszemitizmus kapcsán kizárólag a muszlimokról beszélünk. Akik a családomat megölték a második világháborúban, azok nem muszlimok voltak. Az akkori rendőrség, a családi vagyonunk elrablói szintén nem. Persze azóta sok idő telt el. Október hetedike után nagyon jólesett, hogy rengeteg keresztény vagy ateista állított meg az utcán, hogy szóljunk, ha segítségre van szükségünk. A hollandok mögöttünk állnak.

Ha hijab van rajtad, mosolyogj!

Amal (nevét megváltoztattuk) a meccs utáni reggelen csak fél füllel hallotta a reggeli híreket a fürdőszobából. Már megint mit csináltunk rosszat, mi, marokkóiak, rándult össze a gyomra.

Amal Amszterdamban él 39 éve, itt is született, szülei a hatvanas években érkeztek Hollandiába. Szociológiát és szociális munkát végzett az egyetemen, szociális munkásként dolgozik. Azt mondja, nehéz egy diszkriminált kisebbség tagjaként nem magára vennie, ha valaki a marokkóiakat szidja.

„Sokan mondták az eset után, hogy nem értik a túlérzékenységünket, hisz egy focidrukker se veszi magára az ultrák őrjöngéseit. De a muszlimokkal szembeni megkülönböztetés mindennapos, a bőrünkön érezhető. Másnap reggel már elindult a politikában, hogy marokkói elkövetők voltak. Miközben az egészet az izraeliek kezdték. Kigyúrt fociultrák, közte sok IDF-katona az egyik, marokkói srácok a másik oldalon.” (A rendőrség szerint elsősorban 19-32 évesekről van szó – a szerk.).

Amal évekig hijabot hordott. „Mindig volt egy erőltetett mosoly az arcomon az utcán, vagy ha buszra szálltam: igen, vallásos muszlim vagyok, de nem kell tartanotok tőlem. Kissé túlkompenzáltam.”

Amal néhány éve járt a jeruzsálemi Al Aksza mecsetnél imádkozni, majd egy ciszjordániai menekülttáborba látogatott. Ez az út megváltoztatta az életét. Nyomort, kilátástalanságot, szenvedést látott, az oktatási rendszerből kihullott, jövőtlen gyerekek százait. Utána kezdett foglalkozni a palesztinok ügyével is, most is pénzt gyűjt az ottani gyerekeknek. „Nem tudom szavakba önteni, mennyire fáj nekem, ami a Közel-Keleten zajlik, ami a gyerekekkel, nőkkel, idősökkel és akár férfiakkal is történik. Ha csak rá gondolok, sírnom kell.”

Több mint egy évtizede hirdeti a kultúrák közti párbeszéd fontosságát, dolgozott együtt zsidó szervezetekkel is. De amióta a holland politika szerinte szélsőjobbra tolódott, egyre csüggedtebb.

Négyből 3 holland rasszista, ennek a megváltoztatásához én kevés vagyok, ezért őszintén szólva én kezdek kicsekkolni a társadalomjobbításból. Az én generációm holland-marokkóinak tartja magát, de a fiatalabbak egyre inkább kizárólag marokkóinak. Annak ellenére, hogy gyakran nem beszélik a nyelvet, keveset tudnak a kultúráról. De egy meghatározó életérzés számukra, hogy marokkóiak. Amszterdam egy gazdag zsidó kultúrával rendelkező város, de egyre inkább egy muszlim város is.

Hamas, Hamas, All Jews to the Gas!

David Beesema, a Maccabi Nederland és Maccabi Europe elnöke (amelynek csak nevében van köze a Maccabi Tel Avivhoz) azonnal értesült a támadásokról. Azonnal felébresztette több száz fős önkéntesi hálózatukat és mentőakciót indított: elkezdték felkutatni az izraelieket, két helyen is menedékhelyet állítottak fel, orvoshoz kísérték a sérülteket, fuvarozták őket. Taxit értelemszerűen nem mert senki hívni az izraeliek közül, hiszen ahhoz meg kell adni a telefonszámukat.

Ezt a zsidóvadászatot már hetekkel előre megtervezték. A másik oldal elemi érdeke, hogy az izraeliek elleni támadásokat arányosnak láttassák, mondván, az izraeliek provokáltak. Ám az a tény, hogy egyelőre kizárólag az egyik oldallal szemben történt vádemelés, azt mutatja, hogy a két csoport attitűdje nem összehasonlítható

− mondta az Indexnek Beesema.

Az izraeliek egy csoportja szerinte gyomorforgatóan viselkedett és ocsmányságokat énekeltek („Nincsenek Gázában iskolák, mert minden gyerek halott), valamint szerinte csak idióták gyújtanak fel zászlókat.

Szóval nem cserkészfiúkról van szó, a durva nyelvezet a fociban sajnos megszokott. Mi is immunisak vagyunk már, ha a Hamas, hamas, alle joden aan het gas (Hamasz, Hamász, minden zsidót a gázba) rigmust halljuk. Csak épp akiken rajtaütöttek, azok többnyire nem az ultrák voltak. Amikor péntek hajnalban megnyitottuk a menedékhelyünket, idős emberek, nők, gyerekes férfiak is nagy számban jöttek, és persze fiatal férfiak, akiket csúnyán megvertek.”

David egyébként jogász és nem szereti az arról zajló szemantikai vitákat, hogy pogrom volt-e vagy sem. „Jogilag nyilván nem volt az, de a mögötte meghúzódó nézetrendszer alapján igencsak hasonlít rá. Ha a Maccabi-szurkolók normálisan viselkedtek volna, a zsidóvadászatra akkor is sor kerül.”

David szerint az antiszemitizmust és az iszlámellenességet nem lehet egy lapon említeni.

„Ha Amszterdamban hijabot hordasz, biztonságban érezheted magad: senki nem szól be, senki nem köp le. Pláne nem egy zsidó. Ha viszont kipával a fejeden sétálsz, percek alatt rádkiabálnak, az irányodba köpnek. Az emberek egyre inkább jobbra és szélsőjobbra szavaznak: elegük van ebből az elkenős narratívából, hogy nincs baj. Nyilván szomorú ez az egész azon muszlimok számára, akiknek semmi közük az eseményekhez. De nem csukhatjuk be a szemünket az előtt, hogy a muszlim közösség egy részénél igenis probléma a zsidóellenesség.”

Zsidó vagyok, és meghallgatom, mi fáj nektek

Péntek reggel tízkor Amszterdam polgármestere összehívta a város zsidóságát. A közülük 400 ember jött el, be se fértek a terembe, sokan kint járkáltak fel-alá. Idegesség, düh és félelem volt a levegőben. Itt mondta Halseema, hogy megérti, ha valakinek ez az egész a pogromok emlékét idézi. Jaïr Stranders (46), a Liberális Zsidó Közösség igazgatósági tagja részt vett az összejövetelen, vissza is kérdezett a polgármester egyik munkatársánál: jól hallottam, pogrom?

Óriási a polarizáció a társadalomban és ennek két vesztese biztos van: az egyik a zsidóság, amely már régóta szenved az antiszemitizmustól, október hetedike óta pedig külön kihívás, hogy az embert Izraellel azonosítják. A másik vesztes csoport pedig a muszlim közösség, különösen a holland marokkóiak, akik másodrendű polgároknak érzik magukat, és a politika is ezt tükrözi nekik. Ezt a két csoportot most kijátsszák egymás ellen: a zsidók a pálca, amivel a muszlimokat ütni leheti, ahogy most is a miniszterelnök rögtön átfordította az antiszemitizmus ügyét a muszlimok ellen.

Jaïr elítél minden erőszakot, de azt mondja: megérti azokat a fiatal marokkóiakat, akik erősen azonosulnak Palesztina ügyével. „Dühösek, frusztráltak, mert éjjel-nappal halott gyerekek képeit látják a social csatornáikon. És nem értik, hogy a kormányunk miért Izraelt támogatja.”

Jaïrt, akinek egyébként a felesége félig marokkói, az elmúlt hetekben egy mecsetbe és több muszlim közösségbe is meghívták beszélgetni. „Azt mondtam: zsidó vagyok, és meghallgatom, mi fáj nektek. És meg akarom osztani veletek, hogy bennünk, zsidókban milyen félelmek vannak. Hogy hogyan árnyékolja be október 7. az európai zsidók életét.”

Ő maga nem aggódik az antiszemitizmus miatt, de nem is hord kipát, vagy nem járnak zsidó iskolába a gyermekei. „Nincs garancia arra, hogy ha egy holland rabbi barátom arra járt volna az éjjel, őt nem bántották volna.”

Jaïr mindenesetre a párbeszédben és egymás meghallgatásában bízik, ezt hozta otthonról is. Négy nagyszülője közül hárman zsidók és egy keresztény volt: utóbbi bújtatta a családtagokat és segített másoknak, miközben egy náci tiszt lakott a házában. Majd a háború után, amikor kopaszra borotválták azoknak a nőknek a fejét, akik náci tisztekkel bújtak ágyba, nagyapja közbelépett és több ilyet megakadályozott. „Ezekkel a humanista értékekkel nőttem fel: mindig az embert nézd. Ez fogja megoldani a mostani konfliktusokat is.”

19:40

Thijs Koster (39) vendéglátóipari vállalkozó és az amszterdami önkormányzat szakpolitikai tanácsadója. A történtek után Dialógus asztalokat indított: ide várja a kollégákat, hogy őszintén beszéljenek mindarról, ami körülöttük történik.

Fontos szavakat találni arra, ami körülvesz minket, kifejezni a félelmeinket, ha már az időnk egyharmadát munkahelyünkön töltjük. Zsidóként egyrészt szeretném, hogy az emberek megértsék, hogy különbség van az izraeli kormány és a holland zsidóság között. Zavar, hogy bármi történik Izraelben, a világ öszes zsidóján számonkérik. Másrészt ha valaki nem ért egyet Izrael politikával, ne süssék rá azonnal az antiszemitizmus pecsétjét.

Thijs Amszterdamban született és felnevelkedett zsidóként azt mondja: a génjeibe van kódolva a Holocaust. „Mégpedig egészen gyakorlatias módon: ha esténként 19:40 és 19:45 között rápillantok az órára, 1940 és 1945 között találom magam.”

Ezért is érthető, hogy az amszterdami támadás utáni nap nagyon durva volt számára és sok zsidó ismerőse számára is: szüleik generációja megijedt, az övé pedig totálisan összezavarodott.

Gyomorforgató volt látni, hogy azért vernek meg embereket, mert izraeliek. És az se volt világos az elején, hogy kifejezetten izraeli zsidókat kerestek, vagy általában zsidókat? Nem értettem, kit üldöztek. Engem is üldöznek? De ahogy egyre több tény derült ki, és az önkormányzat kiadta az összefoglalóját, árnyalódott a kép. Izraelieket kerestek, például azért is, mert útlevelet kértek, és zsidó útlevél ugye már nem létezik.

Thijs más, holland zsidókhoz hasonlóan zavarban volt, hogy az elkövetők mit is értettek Jodenjacht alatt. Újabb szemantikai viták következtek arról, hogy lehetséges, hogy a jodenjact szó az alliteráció miatt jobban cseng, inkább felszólító jellegű, ezért pedig mozgósítóbb, mint a Jacht op Israelis.

Egy olyan ország lakóit kergették, amely ország támadja az ő, fogalmazzunk úgy, testvéreiket, azt a világot, ahonnan ők származnak. A Hamász támadása lerombolta azt a hitet, hogy Izrael az az ország, ahol a zsidók békében élhetnek, a gázai jogsértések és a töméntelen halott pedig szívszorító. És ez az egész most itt van az amszterdami utcákon, nekünk kell kezdeni vele valamit.

Netanjahu taktikái

Ruthie Pliskin izraeli szociálpszichológus, a leideni egyetemen adjunktusa. Hét éve él Amszterdamban és bár 2023. október 7. után aggódott, hogy több ellenségességgel találkozhat, soha, egy pillanatra sem érezte magát fenyegetve Hollandiában, pedig naponta tömegközlekedik, és ilyenkor héberül beszél a szüleivel.

November 8-án reggel izraeli családja küldött aggódó üzeneteket, de ahogy Ruthie órák alatt összerakta az eseményeket, az derült ki számára, hogy sokkal kisebb súlyú dolgokról van szó, mint amiről a szalagcímek szóltak.

A támadások egy részét a Maccabi-szurkolók kezdték. Ez persze nem igazolja mindazt, ami következett. Felháborító erőszak történt izraeliek egész csoportja ellen és iszonyatos, hogy a közösségi médiában zsidóüldözésre hívtak fel. De van különbség aközött, hogy több százan teszik ezt, vagy mondjuk tíz ember.

Szerencsésnek mondja magát, mert a hollandok nem keverik össze őt egy izraeli focihuligánnal, míg néhányan kapásból rátolták a muszlimokra az ügyet. Szerinte a holland kormánynak nem kellene ellesnie Netanjahu taktikáit, aki kapva kap a lehetőségen, ha erősítheti narratíváját: a világ veszélyes hely, a zsidók csak Izraelben vannak biztonságban. „Hollandiának most az az érdeke, hogy minden közösség és kisebbség biztonságát garantálja, nem pedig az, hogy a muszlimok ellen hergelje a közvéleményt. Hiszen a 30-as években is egy kisebbségi csoport diszkriminációjával kezdődött minden.”

(Borítókép: Izrael-ellenes tüntetők palesztin zászlókkal Amszterdamban a labdarúgó Európa-ligában játszott Ajax Amsterdam-Maccabi Tel-Aviv-mérkőzés előtt 2024. november 7-én. Fotó: Jeroen Jumelet / EPA / MTI)