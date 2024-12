A karibi ország kormánya törvényjavaslatot nyújtott be az alkotmányos monarchia megszüntetéséről és a köztársasági államformára való átállásról. Korábban négy ország váltott államformát a karibi térségben, azonban Jamaika lakossága vegyesen fogadta a tervezetet, és bizonytalan abban, hogy valóban érdemes-e köztársasággá válniuk.

A jamaikai kormány törvényjavaslatot nyújtott be a parlament elé az alkotmányos monarchia megszüntetéséről és az ország köztársasággá válásáról. Számos korábbi brit gyarmathoz hasonlóan Jamaika is megtartotta III. Károlyt államfőnek, miután 1962-ben elnyerte függetlenségét. Az uralkodót egy főkormányzó képviseli az országban − írja a The Guardian.

Az alkotmányos monarchiát a gyarmati uralom maradványának tekintik, azonban ha elfogadják a törvényjavaslatot, akkor köztársasági elnök választására kerül sor Jamaikában. Több szakaszon kell keresztülmennie a folyamatnak, többek között a vegyes bizottságok vizsgálatán, a parlamenti és az országos népszavazáson.

Az ellenzéki pártok azonban aggályaikat fogalmazták meg, például a jövő évi országos választások időzítésével kapcsolatban, továbbá nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Királyságban működő titkos tanácsot a karibi legfelsőbb bíróság helyettesítse. De hozzátették, hogy az ellenzék is várja a közös munkát, hiszen „végső soron ez nem a politikai pártokról szól, hanem a nemzetünkről.”

A sziget lakossága vegyesen fogadta a törvényjavaslatot, többen úgy gondolják, a britek nem tesznek semmi érdemlegeset az országért, ezért megszüntethetik a monarchiát, de a Nemzetközösség tagjai maradhat Jamaika. A szkeptikusok a korrupció miatt aggódnak, valamint szerintük az ország nem áll készen a köztársasági államformára.

A karib térségből 12 egykori gyarmatból négy már államformát váltott: Guyana, Trinidad és Tobago, Dominika és Barbados. A brit uralkodó látogatásakor többen tiltakoztak, jóvátételt és bocsánatkérést követeltek a rabszolgaság miatt.