Megkötözték, megverték, majd leszúrták 14 éves barátnőjüke tinilányok Svédországban

Hátborzongató bűncselekménynek a tárgyalása kezdődött meg Svédországban. Egy 13 és egy 15 éves lányt gyanúsítanak azzal, hogy kirabolták és kegyetlenül végeztek barátnőjükkel, akit korábban egy ipari telepre csaltak ki, hogy menjen velük szórakozni. A vádlottak a gyilkosság előtt lefejezős videót néztek a buszon, és arra gondoltak, ezt ők is megtehetnék.

Csütörtökön kezdődött a tárgyalása Svédországban annak a 13 és 15 éves lányoknak, akik a gyanú szerint megölték egy 14 éves barátnőjüket. Az egész országot megrázó bűnügyben azonban csak az idősebb lány ellen emeltek vádat, a 13 éves lány ellen a kora miatt csak bizonyítási eljárást lehet indítani, tehát ha be is bizonyosodik a bűnrészessége, a svéd törvények alapján nem jár büntetéssel – számolt be róla a svéd Dagens Nyheter nevű lap.

A gyanú szerint a két lány még júliusban a 14 éves Emiliát elhívták a Svédország déli részén fekvő Landskrona városában egy elhagyatott ipari területre, azzal az ürüggyel, hogy bulizni mennek. Amikor a lány odaért, rátámadtak, a kezét és a lábát megkötözték egy ezüstszalaggal, majd letapasztották a száját és az orrát is, ami légszomjat okozott az áldozatnál.

Áldozatukat ezután ütlegelni kezdték, majd többször megszúrták egy késsel. A szörnyű eset végén elvették a lány táskáját, abból kivették a telefonját, majd egy hídról a folyóba dobták.

Mondtam neki, hogy hagyja abba a sikoltozást, de folytatta, ezért megszúrtam

– mondta az idősebb gyanúsított a kihallgatásán, de csak a bűncselekmény bizonyos részeit ismerte el. A fiatalabb lány szintén bevallotta később a rendőrségen, hogy megszúrta Emiliát.

A két gyanúsított lány a helyszínre együtt utaztak busszal, ekkor néztek meg a telefonjukon egy olyan erőszakos videót, amin egy férfinek levágják a fejét, majd a hóhér a levágott fejet a kamerába mutatja. A rendőrök a lányok telefonjait megvizsgálva találtak további két videót, amin lefejezés látható. A 13 éves lány a rendőrségi kihallgatásán beszélt arról is, hogy fantáziáltak a barátnőjük lefejezéséről.

A bírósági tárgyalás előreláthatólag öt napig tart majd, zárt ajtók mögött. A vád ellenük emberölés illetve rablás. A gyilkosságot mindketten tagadják, azt azonban elismerték, hogy súlyosan bántalmazták a lányt.