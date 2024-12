Vérontáshoz vezethet a rezsim bukása Szíriában

A Szíria kormányával, biztonságával és gazdaságával kapcsolatos alapvető kérdések továbbra is megválaszolatlanok. Egyes elemzők szerint a következő lépések megjóslását nehezíti, hogy a kormány hirtelen bukása meglepetésszerű volt.

A legsürgetőbb kérdés talán az, hogy a lázadó csoportok milyen gyorsan képesek biztosítani a fővárost és megakadályozni egy kaotikus hatalmi vákuum kialakulását, és hogy mik a terveik most, hogy elérték céljukat. Az sem világos, hogy a lázadók koalíciója milyen messzire és milyen gyorsan tudja kiterjeszteni az egész országra az ellenőrzését, ami kritikus tényező a stabilitás visszaszerzése szempontjából, vagy hogy egyáltalán egységesek maradnak-e a szíriai vezető eltávolítása után.

Az sem egyértelmű, hogy egy új kormány hogyan tudna egyensúlyt teremteni a Szíriában területeket birtokló más erők egymással versengő érdekei között, és hogy képes lenne-e irányítani az átmeneti folyamatot – sőt akár az sem, hogyan tudná működtetni az alapvető közszolgáltatásokat.

Lahib Higel, az International Crisis Group kutatóintézet vezető elemzője The New York Timesnak úgy nyilatkozott, hogy a szíriai helyzetet Irak 2003-as helyzetéhez lehetne hasonlítani, miután az amerikai erők véget vetettek Szaddám Huszein diktátor hosszú uralmának. A békés demokratikus átmenet kilátásaival kapcsolatos kezdeti optimizmus hamar elszállt, nem utolsósorban azért, mert a fővárosban, Bagdadban fosztogatások söpörtek végig, és a növekvő instabilitás és erőszak végül brutális szektás polgárháborúhoz vezetett.

„Az iszlamista lázadók azonban az ország belsejéből kiszorították Aszadot, ami erősítheti legitimitásukat” – mondta.

Teljes a bizonytalanság Szíriában

Szíria és a régió jövője tele van bizonytalansággal. Északon már most is összecsapások zajlanak a Törökország által támogatott Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) fegyveres csoportjai és a kurd SDF között. Mazlum Abdi, az SDF tábornoka bejelentette, kormánya örül az Aszad-rezsim bukásának és a HTS-sel való együttműködésnek, de a kurdoknak és Törökországnak olyan kompromisszumra kell jutniuk, amely nem vezet újabb

vérontáshoz Szíria határain belül és kívül

– írja a Foreign Affairs.

Eközben az Iszlám Állam több ezer harcosa továbbra is az SDF ellenőrzése alatt álló északkeleti börtönökben van. Ha ezek a harcosok kiszabadulnának, komoly veszélyt jelentenének az Aszad utáni kormány és a régió számára. Hasonlóképpen, Izrael már behatolt a Szíriával határos demilitarizált övezetbe, és folytatta a fegyverraktárak és a feltételezett vegyifegyver-előállító központok támadását.

Egyelőre Törökország erős fölénybe került a jelenlegi helyzet révén, Oroszország pedig visszavonulásával kínos veszteséget szenvedett. Azonban úgy tűnik, Irán a legnagyobb vesztes, mivel az „előretolt védelem” stratégiája romokban hever, és Teherán maga is ki van téve egy esetleges izraeli támadásnak a nukleáris programja miatt.

Az új Szíria előtt számos kihívás áll, nem utolsósorban az Aszad-ellenes ellenzék véres belharcai miatt. Az, hogy mi történik a szíriai alavita közösségekkel, amelyhez Aszad is tartozott, jelzi, hogy milyen irányt vehet az új állam. Vasárnap videók keringtek arról, hogy fegyvertelen emberek ledöntik Aszad szobrait a túlnyomórészt alavita területeken, ami emlékeztet arra, hogy a csoporthoz való tartozás soha nem jelentett belépőt a nagyobb státuszhoz, vagy akár a biztonság garanciáját – az Aszadok az alavita ellenfeleket is letartóztatták. Még nem tudni, hogy megvan-e a fegyelem ahhoz, hogy ne kövessenek el erőszakot olyan közösség tagjai ellen, amelyet kollektíven a rezsim alapkövének bélyegeztek – írja a The New Yorker.

Az ország területi integritása is bizonytalan

A szabad Szíria területi integritása továbbra is bizonytalan. Törökország már régóta támogatja a különböző lázadó csoportokat, és de facto ellenőrzése alatt tartja északi részeit. Az Egyesült Államoknak mintegy kilencszáz katonája van az országban, akik kurd vezetésű csoportokat támogatnak északkeleten. És ott van még Izrael, amely Aszad távozása után néhány órával bevonult a szíriai Golán-fennsík közelében fekvő Kuneitra szíriai városába.

Aszad és Szíria kilépésének geopolitikai következményei az Irán által felállított az Ellenállás tengelyéből szintén szeizmikusak lesznek. A Szíriából, a libanoni Hezbollahból, néhány iraki fegyveres csoportból, a jemeni húszikból és a palesztin Hamászból álló szövetség a Hamász 2023 októberében Izrael ellen végrehajtott meglepetésszerű támadása óta súlyos csapásokat szenvedett el. Szíria kulcsfontosságú stratégiai ellátási útvonal volt a Hezbollah számára, amely most ellenségei közé szorult.

Miközben az amerikai tisztviselők próbálják kialakítani az Aszad váratlan bukására adandó válaszstratégiát, gyorsan lépéseket tettek annak megakadályozására, hogy az Iszlám Állam és más csoportok kihasználják a potenciális biztonsági vákuumot Szíriában.

Amerikai B–52-es bombázók, F–15E vadászgépek és A–10-es harci repülőgépek több tucatnyi légicsapást hajtottak végre vasárnap az Iszlám Állam táborai és operátorai ellen Szíria középső részén.

Összesen 140 bombát dobtak le több mint 75 célpontra.

A The Wall Street Journal híradása szerint Michael Erik Kurilla tábornok, az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának vezetője az akciót követően figyelmeztetést intézett a szíriai csoportokhoz, hogy kerüljék el az Iszlám Állam – korábbi nevén ISIS – segítését, mivel az ország Aszad távozása után új kormány megalakításáért küzd.

„Ne legyenek kétségeik, nem hagyjuk, hogy az ISIS újjáalakuljon, és kihasználja a jelenlegi szíriai helyzetet – fogalmazott. – Minden szíriai szervezetnek tudnia kell, hogy felelősségre vonjuk őket, ha bármilyen módon csatlakoznak az ISIS-hez, vagy támogatják azt”.

(Borítókép: Emberek ünnepelnek 2024. december 11-én Damaszkuszban, Szíriában. Fotó: Chris McGrath / Getty Images)