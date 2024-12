Dél-Korea ideiglenes elnöke Észak-Koreáról és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt Joe Bidennel

Telefonon egyeztetett Han Dokszu dél-koreai miniszterelnök, megbízott elnök és Joe Biden amerikai elnök. A vasárnap hajnalban lezajlott megbeszélésen Han Dokszu megerősítette, hogy továbbra is feltétlen szövetségese az Államoknak, valamint törekszik a kapcsolatok további fejlesztésére. Joe Biden biztosította az elnöki feladatkört ideiglenesen ellátó Han Dokszut, hogy az Egyesült Államok kész megvédeni szövetségesét, és megígérte, hogy tovább erősítik a háromoldalú együttműködést az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán között.

A Dél-Koreában az elnöki feladatkört ideiglenesen ellátó Han Dokszu miniszterelnök telefonon tárgyalt Joe Biden amerikai elnökkel a kétoldalú kapcsolatokról és a Koreai-félsziget helyzetéről a dél-koreai miniszterelnöki kabinet közleménye szerint – adta hírül az MTI.

A vasárnap hajnalban lezajlott megbeszélésen Han Dokszu hangsúlyozta, hogy a kormány folytatja kül- és biztonságpolitikáját, továbbra is habozás nélkül támogatja az Egyesült Államokkal kötött szövetséget, és erőfeszítéseket tesz annak fejlesztésére. Rámutatott arra is, hogy most minden eddiginél fontosabb a szövetség védelmi képességének fenntartása egy olyan helyzetben, amikor nő az észak-koreai fenyegetés.

Joe Biden biztosította az elnöki feladatkört ideiglenesen ellátó Han Dokszut, hogy az Egyesült Államok kész megvédeni szövetségesét, és ígéretet tett arra, hogy tovább erősítik a háromoldalú együttműködést az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán között.

A dél-koreai parlament szombaton szavazta meg Jun Szogjol elnök hivatalból való elmozdítására benyújtott indítványt a hadiállapot bevezetése miatt. Az ellenzék által kezdeményezett alkotmányos vádemelési (impeachment) eljárás megindítását célzó javaslat több mint kétharmados többséget kapott az egykamarás nemzetgyűlésben.

Mint emlékezetes, Jun Szogjol december elején hirdetett hadiállapotot, szerinte ugyanis államellenes erők meg akarták fosztani a dél-koreaiakat a szabadságuktól és boldogságuktól. A katonai jogrend kihirdetése után óriási politikai és társadalmi nyomás alá került az elnök, aki pár óra múlva vissza is vonta a rendkívüli rendeletet. Az ügy miatt a védelmi miniszter lemondott pozíciójáról, Jun Szogjol azonban erre nem volt hajlandó, és azóta sem kért bocsánatot. Egy héttel a mostani szavazás előtt is kísérletet tett a parlament az elnök megbuktatására, ám azt a bizalmatlansági indítványt még túlélte Jun.

A szöuli parlamentnek második nekifutásra sikerült eltávolítani pozíciójából Jun Szogjol köztársasági elnököt, miután a 300-ból 204 képviselő szavazott a felelősségre vonása mellett, ezzel meglett a kétharmados többség. A döntés azt jelentette, hogy Junt azonnali hatállyal felfüggesztették hivatalából, a köztársasági elnöki feladatokat átmenetileg Han Dokszu miniszterelnök látja el – közölte a BBC .

Az Indexen is olvashatták, hogy a parlament döntése azonban még nem jelenti azt, hogy véglegesen eltávolították Junt a hivatalából, azt ugyanis még a bíróságnak is jóvá kell hagynia. A dél-koreai törvények értelmében az Alkotmánybíróságnak tárgyalás keretében kell megvizsgálnia az ügyet, ami akár hetekig is eltarthat. A kilenctagú tanácsból hat szavazat szükségeltetik, hogy a felelősségre vonás jogerőre emelkedjen.