Erre voltunk kíváncsiak 2024-ben – a Google szerint

A keresőóriás az idén is összefoglalta a leggyakoribb lekérdezéseket. Az összeállítás azokat a kifejezéseket emeli ki, amelyek egy év alatt a leginkább megugrottak.

A Google mindig is a számok bűvkörében működött. A Stanford két hallgatója, Larry Page és Sergey Brin által még 1996-ban kifejlesztett algoritmusa kezdetben a BackRub, a hátmasszázs nevet viselte, amit később módosítottak a googolból elírt Google-ra. A googol egyébként egy egyesből áll, amelyet száz darab nulla követ, hivatalos matematikai elnevezése pedig a tíz szexdecilliárd.

Az elnevezés a vállalat küldetését tükrözte, azt, hogy a hatalmas mennyiségű információt elérhetővé tegye a világ számára.

Tavalyelőtt például a Google már másodpercenként 99 ezer keresésre adott választ. A statisztika szerint egy átlagos felhasználó is naponta négyszer használja az alkalmazást.

A sportot az idén az olimpia ellenére a foci és a krikett uralta. A Copa América vezette a keresési trendeket globálisan, amit az UEFA Európa-bajnokság és a férfikrikett-világbajnokság követett – írta az AP.

A hírkategóriában fölényesen az amerikai elnökválasztás volt az első, amit a klímaváltozással és az extrém hőmérséklettel kapcsolatos lekérdezések követtek. Furcsa módon idesorolták a párizsi olimpia híreit is, harmadik helyen.

A személyiségek közül a legtöbben a megválasztott amerikai elnökre, Donald Trumpra voltak kíváncsiak, akit Katalin walesi hercegnő, Kamala Harris alelnök és Hámori Luca ellenfele, Imane Helif követett.

Az algériai bokszoló egyébként a sportolók kategóriájában az élen állt.

Az idén elhunytak közül Liam Payne, Toby Keith és O. J. Simpson nevére kerestek rá a legtöbben.

A csokis muffin titka

A legtrendibb film az Agymanók második része volt, a Disney és a Pixar közös alkotása, a sorozatok közül pedig a Netflixen futó, megtörtént eseményeken alapuló Szarvasbébi, amelynek zaklató főhőse a mai napig állítja, hogy nem is úgy és az történt, mint amit mutattak.

A zene világában – legalábbis a keresések tekintetében – nem Taylor Swift vezette a listát, hanem Kendrick Lamar Not Like Us című dala.

Miután Henrik Christiansen norvég úszó az olimpiai faluban felszolgált csokoládés muffinról áradozott, ennek a receptje vezette az étkezési kategóriával kapcsolatos kereséseket.

A játékok közül a legtöbb felhasználót az érdekelte, hogyan működik a The New York Timesban elérhető Connections, a Kapcsolódások.

A guglizók

Amerikában sokan kerestek rá a higgadtságot vagy kiegyensúlyozottságot jelentő demure, illetve a mob wife aesthetic kifejezésre, amit talán úgy fordíthatnánk: a maffiafeleség ízlése. Ennek a keresésnek nincs magyarázata.

A Google mellett mások is közzétették éves toplistájukat.

Az év szava például a brat, amely eredeti jelentésében rosszcsontot vagy elkényeztetett kölyköt jelent, de azok után lett igazán népszerű, hogy Charli XCX énekesnő ezt a címet adta hatodik lemezének.

A google szó 2006-ban jelent meg a Merriam-Webster és az Oxford értelmező szótárában. Igeként azt jelenti: „információt keresni (valakiről vagy valamiről) az interneten a Google kereső segítségével”.

Természetesen van magyar megfelelője is, hisz mindenki guglizott már.

(Borítókép: Anadolu / Getty Images)