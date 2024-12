Európa új királynőjeként emlegeti Orbán Viktor szövetségesét egy patinás brit lap

Tim Shipman a The Sunday Timesban Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt az európai politika új meghatározó alakjaként méltatja, aki a populizmust és a pragmatizmust ötvözve stabil vezetővé vált egy politikailag megingott kontinensen. Meloni sikerét a nemzetközi együttműködésben tanúsított kifinomult diplomáciai érzéke és hosszú távú hatalmi esélyei alapozzák meg.

Tim Shipman, a brit sajtó egyik meghatározó véleményvezére Giorgia Melonit az európai politika új, kiemelkedő szereplőjeként ábrázolja, aki ügyesen ötvözte a populizmust és a gyakorlatiasságot, ezzel széles körű elismerést vívott ki magának – írja a The Sunday Times.

A cikk szerzője szerint Meloni a kontinens egyik stabil politikai tényezőjévé vált, különösen akkor, amikor más vezetők, mint Olaf Scholz és Emmanuel Macron, belső problémákkal küzdenek. Politikai helyzetét Roberto D’Alimondte, a római Luiss Egyetem szakértője is példátlannak tartja, mivel jelenleg nincs más uniós kormányfő, aki hozzá hasonló eséllyel számíthatna hosszú távú hatalomban maradásra.

Giorgia Meloni sikere részben pragmatikus megközelítésének és kifinomult diplomáciai érzékének köszönhető, amit számos nemzetközi kapcsolatában bizonyított. Donald Trump például „fantasztikus vezetőként” méltatta őt, miután a Notre Dame újjáavatásán egy asztalnál ültek. Ugyanakkor Meloni nem kerülhette el a kihívásokat sem. A Tunéziával kötött migrációs megállapodás miatt komoly emberi jogi vádak merültek fel, míg az Albániával kötött egyezményét bírósági döntés akadályozta meg.

A lap szerint Európa-politikai szerepét erősíti, hogy „Meloni jelentős különbségeket mutat más populista vezetőkkel, például Orbán Viktorral szemben, aki gyakran konfliktusos viszonyt ápol az EU-val”. Meloni ezzel szemben sikeresen működött együtt az Európai Bizottsággal, és még a magyar miniszterelnök hozzáállását is megváltoztatta, amikor rávette, hogy támogassa az Ukrajnának szánt segélycsomagot. Shipman szerint Meloni pragmatizmusa és diplomáciai képességei az európai és transzatlanti kapcsolatok megerősítésére is kiterjedhetnek, ami új lendületet adhat a régió geopolitikai szerepének.

Brüsszelben is megírták

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Politico év végi gáláján kihirdették a 2025-ös év legbefolyásosabb embereit cselekvők, felforgatók és álmodozók kategóriában, valamint azt is, hogy ki lehet Európa leghatalmasabb politikusa a jövő évben.

a lap szerint ez nem más lesz 2025-ben, mint Giorgia Meloni.

Az indoklásban elhangzott, hogy Giorgia Meloni befolyása jelentősen megnőtt az utóbbi időben Európában, és az Egyesült Államok vonatkozásában is, miután jó kapcsolatot ápol a világ leggazdagabb emberével, Elon Muskkal, és rajta keresztül Donald Trumpra is lehet némi befolyása (bár azt is megjegyezték, hogy az olasz kormányfő Trumppal jól láthatóan nem ápol olyan szoros viszonyt, mint például Orbán Viktor).

„Kit hívna fel, ha Európával akar beszélni? Ha Ön Elon Musk – a világ leggazdagabb embere és Donald Trump megválasztott amerikai elnök egyik legfontosabb tanácsadója –, akkor Giorgia Meloni számát tárcsázza. Kevesebb mint egy évtized alatt a jobboldali Olasz Testvérek párt vezetője az ultranacionalista különcként való megítéléstől az olasz miniszterelnökké választásig jutott, és olyan személyiséggé vált, akivel Brüsszel, és most már Washington is üzletet köthet” – fogalmaztak a Politico oldalán.

Megjegyezték azt is, hogy Meloni belpolitikailag is rácáfolt a kritikusaira (akik kormánykoalíciója gyors szétesésére számítottak) és az egyik legstabilabb kormányzatot hozta össze Olaszország II. világháborús történelme óta. Mindemellett a lap szerint, bár Giorgia Meloni a politikacsinálást illetően eddig elsősorban a saját hazájára fókuszált, érdekes kérdés lesz, hogy az EU és a NATO vonatkozásában Trump megválasztása után is fenntartja-e a kooperatív politikát, vagy „visszatér jobboldali gyökereihez, és kihívást intéz a status quo ellen”.

A választás egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy Giorgia Melonit egyesek az Európai Bizottság elnöke lehetséges riválisának is tekintik.

Giorgia Meloni és Orbán Viktor 2024. december 4-én. Fotó: Stefano Costantino / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)