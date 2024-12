Robbanás rázta meg Moszkvát, két ember meghalt

Az eddigi információk szerint két katona vesztette életét a detonációban. A TASSZ későbbre ígért részletes tájékoztatást a robbanásról, annak körülményeiről, illetve a két áldozatról.

A RIA orosz állami hírügynökéget idézve a Reuters arról ír, hogy bűnügyi nyomozás indult két férfi halála miatt. Állítólag egy lakóház bejáratánál történt a robbanás a délkelet-moszkvai Rjazanszkij sugárúton. Időközben az orosz Nyomozó Bizottság is megerősítette a haláleseteket, ugyanakkor részleteket ők sem közöltek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, amit teljesen lezártak. Mentők, tűzoltók, rendőrök és tűzszerészek is érkeztek. A tettesek felkutatása is folyamatban van, így nem zárható ki, hogy terrorcselekmény, merénylet történhetett. A Reuters a cikkében megemlíti, a helyszínen nyomozók és igazságügyi szakértők is felbukkantak.