Szörnyű tömegsírok tanúskodnak az Aszad-rezsim rémtetteiről

Stephen Rapp, az ENSZ háborús bűnöket kutató nagykövete azt nyilatkozta Damaszkuszban, hogy a szír főváros melletti al-Kutajfában és Nadzshában feltárt tömegsírok látványa megdöbbentette.

„Az Aszad-rezsim által működtetett halálgépezetnek (death machine) legalább százezer ember esett áldozatául, akiket még meg is kínoztak kivégzésük előtt. A tömegsírokat látva nincs kétségem afelől, hogy ezek a számok nem eltúlzottak, egyes források 157 ezer halottról is beszélnek. Amit én láttam a saját szememmel, ahhoz csak a nézik rémtettei foghatók” – mondta a Reutersnek Rapp, aki a ruandai és Sierra Leone-i háborús bűnöket kivizsgáló bizottságot is vezette, továbbá Szíriában is együttműködik a háborús bűnökre vonatkozó bizonyítékokat összegyűjtő civil szervezetekkel, és a majdani bírósági tárgyalások előkészítésén munkálkodik.

Úgy sejtik, 2011 óta, amikor Aszad először csapott le a tiltakozókra, és a megmozdulások polgárháborúba mentek át, százezrek vesztették életüket a rezsim börtöneiben. Bassár el-Aszadot és apját, az 1973 és 2000 között regnáló Hafezt régóta azzal vádolták, hogy bírósági ítéletek nélkül tízezreket végeztettek ki. Mi több, a szíriai felkelők ellen vegyi fegyvereket is bevetettek.

Aszad, aki december nyolcadikán Moszkvába menekült, mindvégig tagadta ezeket a vádakat.

Ezzel szemben Muaz Musztafa, az amerikai székhelyű Syrian Emergency Task Force szíriai érdekvédelmi szervezet vezetője a fent említett tömegsírokat megszemlélve azt nyilatkozta, hogy csak ezekben a sírokban legalább százezer kivégzett ember maradványai találhatók.

Az eltűnt személyeket kutató, hágai székhelyű nemzetközi bizottság a fentiektől független jelentésében 66 szíriai tömegsírt említ, amelyekben legalább 157 ezer ember földi maradványai lehetnek. Kathryne Bomberger, a szervezet vezetője attól tart, hogy az újabb tömegsírok feltárásával ez a szám robbanásszerűen emelkedhet.

Csak hogy kontextusba tudjuk helyezni ezeket a számadatokat, az 1990-es évek balkáni háborúiban együttvéve 40 ezer ember tűnt el.

A Nadzsha közelében élő szemtanúk elbeszélése szerint éveken keresztül rendszeresen érkeztek a teherautók és hűtőkocsik a buldózerekkel és markológépekkel kiásott gödrökhöz, és beleürítették a rakományukat a sírokba. A kamionokat a biztonságiak terepjárói kísérték, és senkit sem engedtek a gödrök közelébe. A területet betonfallal kerítették körbe.

A tömegsírokat először műholdfelvételek alapján azonosították. Egy ember, aki sírásóként azonosította magát, írásos vallomást is tett, amit az amerikai kongresszus előtt is felolvastak.

Hetente két alkalommal három nyerges vontató érkezett, amelyek 300 és 600 közötti hullát szállítottak. Ezek az emberek az éhezés, a kínzások és a kivégzések következtében vesztették életüket. A kamionok katonai kórházakból és a biztonsági szolgálat laktanyáiból érkeztek,

– vallotta a szemtanú.

A tömegsírok feltárása még folyik, sőt, igazából csak most, Aszad elmenekülése után kezdődött meg.