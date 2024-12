Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak, de szerinte eljöhet a béke 2025-ben

Az ukrán elnök is megszólalt Orbán Viktor karácsonyi tűzszüneti javaslatáról, melyet éles kritikával illetett. Véleménye szerint a magyar miniszterelnök nem befolyásolja Vlagyimir Putyint, és nem az ő közvetítésére van Ukrajnának szüksége, ezzel szemben már úgy fogalmazott, hogy 2025 elhozhatja a háború végét. Orbán Viktor javaslatára korábban az ukrán külügyminisztérium is reagált, mely erkölcstelen manipulációnak nevezte a kapcsolatfelvételt.

Volodimir Zelenszkij is reagált a magyar kormány által javasolt karácsonyi fogolycserére és tűzszünetre. „Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek nincs befolyása Vlagyimir Putyin orosz elnökre, és Ukrajnának nincs szüksége az ő közvetítésére az Egyesült Államokkal való kapcsolataiban” − jelentette ki az ukrán elnök, melyet közölt az Interfax.

„Erős ország vagyunk, ezt megmutattuk a csatatéren Putyin agressziója alatt. Van-e másnak Európában ilyen tapasztalata? Senkinek. Van-e Orbánnak ilyen hadserege? Nincs. Hogyan fog nyomást gyakorolni Putyinra? Egy viccel, egy mosollyal? Tartsa meg magának” − mondta Zelenszkij a Helyi és Regionális Önkormányzatok Összukrajnai Kongresszusának keddi ülésén.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Ukrajnának közvetítők nélküli, közvetlen kapcsolatokra van szüksége az Egyesült Államokkal.

„Orbán Viktor valahogy, valahol politikája nem fog működni. Nem fogom beengedni őt és a hozzá hasonlókat” − közölte az ukrán elnök, aki ezzel az Interfax szerint a magyar miniszterelnökre célzott, és nem a magyar népre.

Volodimir Zelenszkij a Közös Expedíciós Haderő tallinni csúcstalálkozója résztvevőinek már így fogalmazott videóüzenetében: „Olyan tartós és valódi békét kell teremtenünk, amelyet nem tud megakadályozni Oroszország”, majd hozzátette, hogy véleménye szerint „a 2025-ös év elhozhatja a háború végét, de cselekedni is kell azért, hogy ez valóban be is következzen” − írta meg a Portfolio.

Az ukrán külügy manipulációval vádolta a magyar kormányt

Orbán Viktor a múlt héten tett javaslatot egy karácsonyi tűzszünetre és nagyszabású fogolycserére, majd hozzátette, hogy ezt az ukrán elnök elutasította. Erre Szijjártó Péter is reagált, majd éles kritikát kapott az ukrán külügyminisztériumtól.

„A magyar fél tettei még messzebb állnak a béketeremtéstől, mint a nyilatkozatai” – fogalmazott az ukrán külügy, megjegyezve, hogy: „Magyarország következetesen azt szorgalmazza, hogy az orosz népirtó agresszió ellen védekező Ukrajnát hagyják önvédelmi fegyverek nélkül, és akadályozza az ukrán védelmi képességek megerősítésének finanszírozását, az agresszorral szembeni szankciós nyomás növelését és más kritikus döntéseket.” „Mindennek semmi köze a béke helyreállításának szándékához” – fogalmaznak.

Felszólítjuk a magyar felet, hogy hagyjon fel a béke és karácsony témájában történő erkölcstelen manipulációkkal, tartózkodjon az agresszor állammal való egyoldalú kapcsolatfelvételtől, amely aláássa az igazságos béke helyreállítására irányuló közös erőfeszítéseket

– szólította fel a magyar kormányt Ukrajna külügyminisztériuma, kijelentve, hogy „csak Oroszország és annak háborús megszállott diktátora áll a béke útjában”. „Ukrajna úgy akarja a békét a földjén, mint egyetlen más ország sem a világon” – írják.

„Országunk és partnerei közös erőfeszítései az igazságos és fenntartható béke elérésére irányulnak. Ukrajna mindig is ragaszkodott az őszinte párbeszéd és a kölcsönös tisztelet elveihez. Folytatni fogjuk a konstruktív kapcsolatokat partnereinkkel, akik őszintén akarják a háború végét, nem pedig Ukrajna vereségét” – zárul a közlemény.

Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett a karácsonyi tűzszünetről Orbán Viktor

Az oroszok is Kijevet vádolják azzal, hogy elhagyták a tárgyalóasztalt, annak ellenére, hogy az úgynevezett „isztambuli megállapodások” alapján a Kreml hajlandó a béketárgyalások folytatására.

Vlagyimir Putyin többször is azt mondta, hogy a tárgyalások az isztambuli megállapodások alapján folytatódhatnak. Ezekben megállapodtak, de aztán az ukrán fél is elhagyta a tárgyalóasztalt

– mondta Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy a magyar kormányfő és az orosz államfő közötti telefonbeszélgetésen Orbán Viktor valóban javaslatot tett egy nagyszabású fogolycserére, valamint egy karácsonyi tűzszünet kihirdetésére, hozzátéve, hogy „az orosz FSZB még aznap benyújtotta fogolycserére vonatkozó javaslatainkat a moszkvai magyar nagykövetségnek, azonban Zelenszkij közösségi oldalaiból, valamint környezetének reakcióiból ítélve az ukrán fél minden Orbán-javaslatot elutasított”.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, szerdai élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.