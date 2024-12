Vád alá került az amerikai egészségbiztosító vezérigazgatójának meggyilkolásával vádolt férfi

Luigi Mangione ellen több vádpontot is emeltek, köztük elsőfokú gyilkosságot, valamint két másodfokú gyilkosságot, amelyek közül az egyikben a tettét „terrorcselekményként” említik. Elsőként Pennsylvaniaban kell döntenie a bíróságnak arról, hogy kiadják-e Mangionét New Yorknak, és úgy tűnik, hogy a gyanúsított nem is ellenzi a kiadatását.

Luigi Mangionét első fokon gyilkossággal vádolták meg Brian Thompson egészségügyi vezérigazgató meggyilkolásával kapcsolatban – közölte Alvin Bragg New York-i kerületi ügyész.

Az ügyész a lövöldözést „ijesztő, jól megtervezett és célzott gyilkosságnak” nevezte – közölte a BBC.

A tervek szerint még Pennsylvaniában december 19-én születik arról döntés, hogy kiadják-e Mangionét a New York-i bíróságnak, és Bragg is azt sugallta, hogy a gyanúsított nem biztos, hogy ellenzi a kiadatást. Ugyanezen a napon tartják az előkészítő ülést abban az ügyben, amelyben fegyverbirtoklással kapcsolatos vádak miatt kell felelnie.

Amennyiben Luigi Mangionét az ellene felhozott legsúlyosabb vádak – elsőfokú gyilkosság és másodfokú terrorcselekményként elkövetett gyilkosság – alapján elítélik, életfogytiglani börtönbüntetés várhat rá, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Mint azt az Indexen olvashatták, december 4-én Luigi Mangione kora reggel egy New York-i szálloda előtt várakozott Brian Thompsonra, a United Healthcare vezérigazgatójára, ahol az amerikai egészségbiztosító befektetői konferenciát tartott. Hátulról megközelítette a vállalat vezetőjét, majd több lövéssel meggyilkolta. Ezt követően elfutott a helyszínről, majd biciklivel a Central Parkba hajtott. A biztonsági kamerák felvételei rögzítették, amint kilép a parkból, és taxival egy észak-manhattani buszpályaudvarra megy, ahonnan a rendőrség szerint busszal menekült tovább.

Egyre több minden derül ki az elkövetőről

A gyilkosságot videófelvétel is rögzítette, melyet időközben eltávolítottak az X-ről. Később több olyan felvétel is napvilágot látott, ahol látható Luigi Mangione arca, mely megkönnyítette az elfogását. A rendőrség szerint a férfi óvatlan volt, amikor egy női alkalmazottal flörtölt a New York-i Upper West Side-on lévő egyik szállodánál.

A bűncselekmény elkövetése utáni harmadik napon már a hátizsákját is megtalálták a nyomozó hatóságok, de akkor még semmit sem tudtak az elkövetőről, ezért magas jutalmat ajánlottak fel annak, aki „a bűncselekményért felelős személy letartóztatásához és elítéléséhez vezető információkkal” tud szolgálni.

Elfogása után azonban egyre több információ került ki Luigi Mangionéról, többek között az is, hogy miként készült az a fegyver, amellyel a gyilkosságot elkövette.

Brian Thompson halála megosztotta az amerikai közvéleményt. Sokan ugyanis nyilvánosan ünnepelték a vezérigazgató halálát és az akkor még ismeretlen merénylőt.

Mindez azt mutatja, hogy az amerikaiak milyen rossz véleménnyel vannak az ország egészségügyi rendszeréről, és most még az is kiderült, hogy a z Anonymous Content vállalat és az Alex Gibney által vezetett Jigsaw Productions dokumentumfilmet készít a Manhattanben történt merényletről. A dokumentumfilm Luigi Mangione, az amerikai vezérigazgató gyilkosának történetén túl azt is vizsgálja, hogyan válik valakiből gyilkos, és hogy mit árulnak el ezek a gyilkosságok a társadalmunkról, de középpontba kerül az amerikai egészségügyi rendszer egyre romló helyzete is.

Luigi Mangione egy tehetős, Baltimore környéki családból származik, akik főként idősotthonokat üzemeltetnek, de egy countryklubot is működtetnek. A család egy csaknem 4,5 millió dolláros vagyonnal rendelkező alapítványnak a tulajdonosa.