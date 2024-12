Nagy csapás Putyinnak az Aszad-rezsim bukása szíriában

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kijelentette, hogy országa még mindig mérlegeli, hogy megtartsa-e katonai bázisait Szíriában, és azt állította, hogy a legtöbb közel-keleti ország és a szíriai kormányzó frakciók azt szeretnék, ha Oroszország jelen maradna.

El kell majd döntenünk, hogy milyenek lesznek a kapcsolataink azokkal a politikai erőkkel, amelyek most irányítják és a jövőben is irányítani fogják a helyzetet az országban. Az érdekeinknek egybe kell esniük

− mondta Putyin egy sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy Oroszország megtartja-e ezeket a bázisokat.

Putyin először nyilatkozott Szíriáról azóta, hogy december 8-án összeomlott Oroszország közeli szövetségesének, Bassár el-Aszadnak az uralma. Az orosz elnök természetesen megpróbálta az események fordulatát úgy beállítani, hogy nem Oroszország vesztette el befolyását a térségben.

Azt mondta, hogy országa kapcsolatban áll „minden közel-keleti országgal” és „minden olyan csoporttal”, amely Szíriában irányítja a cselekményeket. „Túlnyomó többségük” − mondta − azt mondja nekünk, hogy érdekeltek lennének abban, hogy szíriai bázisaink megmaradjanak.

Elemzők szerint Oroszország világhatalmi tekintélye valószínűleg csorbulni fog al-Aszad bukása miatt, különösen, ha elveszíti a Tartuszi haditengerészeti támaszpontot és a Hmeimim légitámaszpontot. Mindkettő kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy Oroszország képes legyen kivetíteni befolyását Afrikára és a Földközi-tengerre.

Moszkva 2015-ben avatkozott be a szíriai polgárháborúba. Ezzel több éven át tartó heves légicsapások kezdődtek, amelyek segítettek abban, hogy Bassár el-Aszad hatalmon maradjon.

A lázadók meglepetésszerű offenzíva kezdete után azonban az al-Aszadot a támogató iráni és Irán-barát harcosok úgy döntöttek, hogy nem állnak ellen a lázadók előrenyomulásának − mondta Putyin. Ehelyett Oroszország segítségét kérték a Szíriából való evakuáláshoz − fogalmazott.

Vlagyimir Putyin az NBC News kérdésére válaszolva év végi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy még nem találkozott a Szíriából Moszkvába menekült al-Aszaddal, de már tervezi a találkozót. Putyin azt mondta, hogy meg fogja kérdezni al-Aszadot Austin Tice, a szíriai Damaszkuszban 2012-ben elrabolt amerikai újságíró hollétéről.

Putyin tagadja, hogy elnökségét követően beszélt Trumppal

Putyin azt is elmondta, hogy „több mint négy éve” nem beszélt Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel, de nyitott arra, hogy ezen változtasson.

Készen állok a találkozóra, ha ő ezt akarja

− fogalmazott Putyin.

A maratoni sajtótájékoztató már éves rituálévá vált az 1999-ben hatalomra került orosz elnök számára. Az utóbbi években ez összekapcsolódott egy másik évente megrendezett rítussal, a „közvetlen vonallal”, amikor is Putyin válaszol az ország minden tájáról érkező hívásokra vagy levelekre − gyakran olyanoktól, akik a helyi hatóságok ellen szólalnak meg.

Az olykor négy óránál is hosszabb adások célja, hogy bemutassa, hogy Putyin szorosan elkötelezett az oroszok problémáinak megoldására. Elemzők szerint ezzel is meg akarják különböztetni a nyugati vezetőktől, akiket az orosz állami média gyakran gyengének és érzéketlennek állít be.