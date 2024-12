Legalább 100 észak-koreai katona halt meg az ukrajnai háborúban, akiket Oroszország megsegítésére küldtek. Phenjan azonban több katonát is küldhet Oroszországba − jelentette a The Telegraph, amelyet megosztott az Unian.

Az észak-koreai veszteségekről szóló adatokat a dél-koreai hírszerzés is megerősítette, valamint további ezer katona sebesült meg a Kurszk térségében zajló harcokban. Veszteségeiket a drónokkal szembeni harci tapasztalat és a terepismeret hiánya okozza − nyilatkozta I Szongkvon dél-koreai képviselő.

A The Telegraph arra is emlékeztetett, hogy az amerikai és a dél-koreai hírszerzés egyetért abban, hogy Észak-Korea több mint 10 ezer katonát küldött a háborúba, továbbá Phenjan 10 ezer konténer tüzérségi lövedéket, páncéltörő rakétát, gépesített ágyúkat és rakétavetőket is átadott az oroszoknak.

A veszteségek ellenére Észak-Korea azt állítja, hogy az Oroszországgal kötött katonai szövetség „nagyon hatékony” volt az Egyesült Államok és hajóhadának elrettentésében, valamint azzal vádolják az Egyesült Államokat és szövetségeseit, hogy meghosszabbítják az ukrajnai háborút és destabilizálják a biztonsági helyzetet Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben.