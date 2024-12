Késes támadás egy zágrábi iskolában, egy diák meghalt, egy tanár életéért még küzdenek

Cikkünk frissül!

Egy 19 éves fiatal egy tanárt és több másik diákot is megsebesített egy késes támadásban a horvát fővárosban, Zágrábban – adta hírül a horvát Index.

A rendőrség tájékoztatása szerint a támadás reggel 9.50-kor történt a horvát főváros Precko negyedében lévő egyik iskolában. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az egyik diák meghalt, míg a megszúrt tanár életéért küzdenek a mentők. A hatóság emberei az elkövetőt őrizetbe vették, akiről annyit lehet tudni, hogy 19 éves, és lány.

Učiteljica i djeca ozlijeđeni u napadu nožem u školi u Zagrebu. HRT: Dijete preminulo



A helyszínre érkezett Ivan Turudics főügyész, Davor Bozinovics miniszterelnök-helyettes és Radovan Fuchs oktatási miniszter. Andrej Plenkovics horvát miniszterelnök a tragédia miatt elhalasztotta a kormányülést.

„Kicsit később kezdjük a kormányülést, mert az egész horvát közvéleményhez hasonlóan mi is elborzadunk ettől a nagy tragédiától, amely ma délelőtt történt a zágrábi Precko Általános Iskolában. Jelenleg Bozinovics és Fuchs miniszterek is ott vannak a helyszínen. A rendőrség és az összes többi szolgálat próbálják megállapítani, hogy pontosan mi történt. Egyelőre olyan információink vannak, hogy több diákot is elláttak sérülésekkel a zágrábi, a vinogradszkai és a Klaics kórházban. Amint további információink lesznek, a lakosságot természetesen tájékoztatjuk” – fogalmazott a kormányfő a tragédia után.

A horvát média által közzétett videofelvételek szerint a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a diákok a helyi tudósítások szerint az ablakon át menekültek az épületből.