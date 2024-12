Drónokkal támadta az ukrán haderő Kazanyt, többek lakóházat és ipari létesítményt is eltaláltak az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint. Több videofelvétel is készült a légi csapásról, melynek lehetséges halálos áldozatairól és sebesültjeiről nem érkezett jelentés. Több repülőteret is lezártak a támadás következtében, Kazany mellett Izsevszket és Szaratovot sem lehet megközelíteni légi úton.