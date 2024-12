Meglátogatta a horvát egészségügyi miniszter a zágrábi késelőt, rejtély, miről beszélhettek

A horvát kormány országos gyásznapot hirdetett szombatra a tanulókat és a tanárokat ért tragikus támadás miatt, amelyben egy hétéves gyermek meghalt, három társa megsérült, egy tanárnő pedig súlyos sérüléseket szenvedett, amikor megpróbálta megállítani a 19 éves támadót.

A három sérült gyerek – 7, 11 és 15 éves fiúk – jól vannak, egyikkel sikerült beszélni, szabályosan kommunikál. A 62 éves tanárnő, aki súlyos sérüléseket szenvedett, és több késszúrással szállították kórházba, szintén jól érzi magát – mondta a tárcavezető.

Meglátogatta az elkövetőt is, aki magának okozott sérüléseket, miután rátámadt a diákokra, de – mint mondta – „nem szeretném elmondani, mit mondott nekem”.

Pénteken 9 óra 50 perckor a 19 éves támadó fiatalember talpig feketébe öltözve egy késsel a kezében besétált Zágráb Precko nevű kerületének általános iskolájába, amelynek korábban maga is nyolc évig a tanulója volt. Az egyik fiút még a folyóson sebesítette meg, majd bement a legközelebbi osztályterembe, amelyben elsős kisdiákok voltak. A tanárnő megpróbált a gyerekek és a támadó közé állni, így őt is többször megszúrta. Ezután elmenekült a helyszínről, és a közeli egészségügyi intézet WC-jében bújt el, ahol saját magát is megsebesítette több késszúrással. A rendőrség azonban megakadályozta az öngyilkosságot.

Az édesanyja könyörgött, hogy a pszichiátrián maradhasson

Davor Bozinovic belügyminiszter a sajtónak az eset után úgy nyilatkozott: a 19 éves férfi mentális problémákkal küzd, és korábban öngyilkossági kísérlete is volt.

Az elkövető anyja megerősítette, hogy fia többször volt pszichiátriai kezelésen, és ő utoljára könyörgött az orvosnak, hogy ne engedjék ki a gyerekét onnan. A 24sata című napilapnak azt mondta: fia agresszívan viselkedett, őket is rettegésben tartotta, veszélyes volt saját magára és környezetére is, de az orvosok nem tartották bent a kórházban.

Pénteken este több százan gyűltek össze az iskola melletti játszótéren, ahol mécseseket gyújtottak. Zágráb városa pénteken és szombaton minden adventi helyszínen lemondta a kísérőprogramokat, nem lesznek koncertek, és több színház is jelezte, hogy elmaradnak az előadások.

A rendőrség közleménye szerint még ismeretlen a támadó motivációja, de amint megfelelő állapotban lesz, kihallgatják őt. Az Andrej Plenkovics kormányfő és Tomislav Tomasevics zágrábi polgármester között lezajlott rendkívüli megbeszélés után bejelentették: fokozzák az iskolák biztonságát, és az intézkedéseket közvetlenül a téli szünet után bevezetik.

Az oktatási intézményeket kötelező lesz a tanítás alatt zárva tartani, ahol szükséges, a bejárati ajtókat is kicserélik, hosszú távon pedig minden intézményben biztosítani kell majd egy kiképzett alkalmazottat, aki megelőzheti az ilyen rendkívül ritka, de lehetséges helyzeteket – hangsúlyozta a kormányfő.