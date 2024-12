Iszonyatos fegyverkezésbe kezdtek a görögök, Törökországot ez aggasztja

Új stratégiákkal, modernizációval és új beszerzésekkel fejlesztené hadseregét Görögország, abban bízva, hogy így a fiatalok számára is népszerűbbé teheti a katonai pályát, miközben a rivális Törökországgal szemben is megőrzi előnyét. Milyen állapotban van most a görög hadsereg?

Nikosz Dendiasz védelmi miniszter idén márciusban a görög fegyveres erők teljeskörű átalakítását jelentette be. Az új tervezet Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök szerint a változtatások Görögország modern kori történetének legnagyobb védelmi programját képezik. Az Agenda 2030 elnevezésű terv stratégiai célként jelöli meg az új vadászgépek beszerzése és a haditengerészet fejlesztése mellett a görög védelmi ipar fejlesztését is. A szakminiszter a sajtó kérdésére kifejtette, a program a fegyverbeszerzések mellett a személyügyi kérdéseket is érinti. Ennek részeként Dendiasz nagy erőkkel látott hozzá a hellén fegyveres erők egyik alapját képző sorkatonai szolgálat és tisztképzés fejlesztéséhez.

Nőkkel töltenék fel a tartalékos állományt

A thébai katonai akadémián elmondott beszédében a védelmi miniszter közölte, a kormány célja, hogy a fegyveres erők tagjai kiképzésük során a hadseregben, illetve a civil életben is hasznosítható képességeket szerezzenek, elkerülve ezáltal a különböző gazdasági problémákat. A tárcavezető kiemelte, a kormány tárgyal a gazdasági szervezetekkel egy megállapodásról, amely lehetővé teszi a tartalékos katonák gyorsított felszerelését az aktív állományba.

Dendiasz a tartalékos rendszerben tapasztalható létszámhiányt a nők bevonásával orvosolná. Jelenleg ugyanis a görög nők csak hivatásos katonaként csatlakozhatnak a fegyveres erőkhöz, a tartalékos rendszerhez nincs hozzáférésük.

A görög fegyveres erők esetében megjelenő problémákat legjobban az egyik legnagyobb érdekképviseleti szerv, a PFEARFU foglalta össze. A szervezet szerint a legégetőbb gond a 2012 óta csökkenő fizetések kérdése. A PFEARFU kiemeli, a szomszédos Bulgáriában az alacsonyabb megélhetési költségek mellett ismét emelkedik a fegyveres erők tagjainak fizetése. A gazdasági problémák pedig a katonacsaládok körében is éreztetik hatásukat. A pénzügyi nehézségek miatt magas a lakhatási problémákkal küzdő családok száma, amin a gyakori áthelyezések sem segítenek.

A családok mellett a probléma leginkább a katonai akadémiákon érezteti hatását. Míg 2020-ban az akadémiák férőhelyeinek 99 százalékát kihasználták, idén ez a szám már 64 százalékra csökkent. Azonban, ahogy arra a PFEARFU is felhívja a figyelmet, a felvett hallgatók között is nagy a lemorzsolódás, gyakran csak a felvettek 10-20 százaléka szerez diplomát.

A problémára reagálva a védelmi miniszter és Kiriákosz Pierrakakisz oktatási miniszter közös intézkedéscsomagot dolgozott ki. Ennek ételmében a katonai akadémiák tisztjelöltjeinek fizetése 165 euróról 609 euróra, míg az altisztjelölteké 124 euróról 249 euróra emelkedik. Emellett jelentősen növelik a különböző ösztöndíjak és szociális támogatások összegét is. Az átalakítások a tantervet is érintik majd. Az új rendszer az akadémiákat teljeskörű tagként becsatornázza a görög egyetemi rendszerbe, ezáltal lehetőséget biztosítva a hazai és nemzetközi egyetemekkel való együttműködés mellett a mester és doktori képzések elindítására is. Az intézkedéscsomag több mint 30 millió euró értékű fejlesztést is ígér az ország kilenc akadémiáján.

A lakhatási válsággal kapcsolatban a védelmi miniszter bejelentette, hogy a minisztérium 2030-ig 3 ezer lakást épít a katonák és családjaik számára, amelyek közül az első ezer építési munkálatai már megkezdődtek.

Dendiasz emellett a hatékonyságot helyezi előtérbe és ennek jegyében megszüntet hat alacsony létszámmal működő hadosztályt, amelyek katonáit más egységekhez irányítják át. Továbbá 2030-ig 132 kihasználatlan katonai bázist zárnak be. Az átalakítások a remények szerint a gyakori áthelyezéseket is meggátolják.

Megújuló légierő és haditengerészet

A görög kormány célja, hogy a légierő 2030-ra 200 darab negyedik és ötödik generációs vadászgéppel rendelkezzen, kiszorítva a jelenleg szolgáló régebbi típusokat. Az elérhető adatok alapján jelenleg legalább 224 géppel rendelkezik a hellén légierő, ám az arzenál öt különböző modellből kerül ki, komoly logisztikai nehézségeket okozva.

Legnagyobb számban (152) az F–16-os amerikai vadászbombázó különböző változatait alkalmazzák, a 33 F–4 elsősorban felderítési feladatokat lát el, valamint taktikai csapásokra alkalmazzák, a 24 francia Mirage pedig elsősorban elfogó vadászként szerepel. A légierő legújabb gépei a szintén francia Rafale típusú vadászbombázók. A logisztikai nehézségek mellett elmondható, hogy mind az F–4, mind pedig a Mirage típusok esetében merültek fel problémák elsősorban a repülőgépek kora, illetve az elégtelen karbantartás következtében.

A görög kormány szerint, a légierő fejlesztésével egyszerűsíthető annak logisztikai rendszere is, így 2030-ig 84 F–16-ost modernizálnak az elérhető legmodernebb változatra. Az amerikai gépek és a Rafale mellé a szintén amerikai F–35 -ös gépeket szereznek be, amelyek közül az első nyolc darab 2030-ban érkezik. A vadászgépek legújabb generációját képviselő F–35-ös képes lesz átvenni a felderítő és csapásmérő feladatokat, valamint lehetővé teszi Görögország számára, hogy megőrizze előnyét a nagy rivális Törökországgal szemben. Szintén ehhez kapcsolódik a rendszeresíteni tervezett rakéta védelmi rendszer, illetve a Kentaur névre keresztelt drónelhárító rendszer.

Az új stratégia részét képezi a haditengerészet fejlesztése is, amellyel Nikosz Dendiasz védelmi miniszter közlése szerint az a cél, hogy megerősítsék a görög jelenlétet a Mediterrán régió keleti felében, így növelve Görögország és az egész Európai Unió biztonságát. Hangsúlyozta, a haditengerészetnek kulcsszerepe van az Égei-tenger és így az egész régió biztonságának garantálásában.

Panagiotisz Karavasz, a görög haditengerészet beszerzésekért felelős parancsnokhelyettese a fejlesztések kapcsán kiemelte, azok célja, a meglévő nagyobb egységek, elsősorban fregattok korszerűsítése, illetve a logisztikai nehézségek kiköszöbülése. A képességnövelés jegyében új fregattokat is vásárolnak Franciaországból, amelyek megépítésében több görög cég is közreműködik. Az új hajók rendszerbeállításával jelentősen erősödnek a haditengerészet légvédelmi és tengeralattjáró elleni képességei is.

Támogatás Ukrajnának és Örményországnak

A védelmi fejlesztések mellett Görögország több államnak is biztosít katonai támogatásokat, ezek között elsősorban Ukrajnát és újabban Örményországot említhetjük. A Kieli Világgazdasági Intézet adatai alapján idén nyárig 137 millió euró, többségében katonai támogatást nyújtott Ukrajnának. A két állam októberben írt alá biztonsági megállapodást. Korábban páncélozott csapatszállító járműveket, rakétarendszereket adott át Athén az ukrán hadsereg számára. Legutóbb pedig 32, szolgálatból már kivont F–16-os átadásával támogatták Ukrajnát.

A két fél kapcsolatának azonban volt egy vitás pontja. A görög kormány megtagadta a légvédelmi rendszerek átadását, mivel az részét képezi az ország védelmének. A görög sajtó azonban arról adott hírt, Athén kész átadni légvédelmi rendszereit Örményországnak. A kormányzati reakciók alapján a cél a görög hadsereg felszerelésének modernizálása, amelynek értelmében a jelenlegi szovjet haditechnikát izraeli rendszerre cserélik.

Görögország nagy haditechnikai beruházásai azt jelzik, kész meghatározó szereplővé válni a Mediterrán térségben. Az ország egyébként jó úton halad, hiszen jelenleg is a NATO elvárás 2 százalékánál többet költ védelmi kiadásokra, a bejelentett fejlesztések és beszerzések pedig egy megnövekedett ambíciószintet mutatnak.

A szerző a Migrációkutató Intézet kutatója.

(Borítókép: Katonák vesznek részt a görög függetlenség napja alkalmából rendezett katonai parádén Athénban 2024. március 25-én. Fotó: Giorgos Arapekos / NurPhoto / Getty Images)