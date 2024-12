Több mint harmincan meghaltak és száznál többen eltűntek egy kongói kompbalesetben

A Kongói Demokratikus Köztársaságban péntek éjjel történt kompbaleset, melyben a hajó elsüllyedt, harmincnyolcan meghaltak, több mint százan eltűntek. A tragédia oka a túlterhelés lehetett, a megengedettnél jóval többen utaztak ugyanis a hajóval. A hatóságok a mentés mellett a biztonsági előírások betartására is figyelmeztettek.

Harmincnyolc ember meghalt, több mint százan pedig eltűntek, amikor egy karácsonyra hazatérő emberekkel túlzsúfolt komp hajótörést szenvedett a Busira folyón, a Kongói Demokratikus Köztársaságban péntek éjjel − közölték helyi tisztségviselők és szemtanúk.

A szerencsétlenség nem egészen négy nappal az után történt, hogy egy másik hajó hajótörést szenvedett az ország északkeleti részén, és a balesetben huszonöten meghaltak. A pénteki hajótörés után eddig húsz embert mentettek ki − tájékoztatott az MTI.

A komp konvojban úszott más hajókkal Kongó északkeleti részén, az utasok többsége karácsonyra hazautazó kereskedő volt − mondta el Joseph Kangolingoli, a szerencsétlenség helyszíne előtti utolsó város, Ingende polgármestere.

Egy ingendei lakos, Ndolo Kaddy szerint a kompon több mint négyszázan utaztak, így feltehetően az áldozatok száma is magasabb. Kongói illetékesek már többször is óvtak a túlterheléstől, büntetéseket is kilátásba helyezve a vízi közlekedésre vonatkozó biztonsági előírásokat megsértőknek, de az eldugott vidékeken, ahonnan az utasok többsége származik, sokan nem engedhetik meg maguknak a tömegközlekedést a kevés járható út miatt.

Hasonló tragédia már történt a közép-afrikai országban októberben, amikor legalább 78-an, de egyes források szerint akár ötszázan fulladtak bele a Kivu-tóba, a járművet akkor is túlterhelték, 278-an utaztak a fedélzetén, de ellentmondásos információk szerepelnek az utasok pontos létszáma, mely akár a 700-at is elérhette.