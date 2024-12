Meghalt a brit szexguru, aki milliókat világosított fel a nemi együttlétről

A brit rendőrség számolt be Wendy-Ann Paige haláláról, aki az 1990-es években nagy sikerrel végzett szexuális felvilágosítást a szigetországban. Először oktató videókban szerepelt, majd a The Sun szexrovatának vezetője volt, de akár bevásárlás közben is adott tanácsokat, ha megállították. Sztárokkal is bulizott, de kokainfüggő lett, ezért halálát valószínűleg túladagolás okozhatta.