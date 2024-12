20 év börtönt kaphat egy orosz nő, aki a reptéren akarta hagyni az újszülött gyermekét

Egy 18 éves orosz lány, aki októberben az antalyai repülőtér mosdójában szülte meg gyermekét, és otthagyta őt, továbbra is börtönben marad. A török jogszabályok szerint akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá, bár az orosz állampolgárnő a kiadatás és esetleges enyhítés, például Erdogan vagy Putyin kegyelme révén akár Oroszországban is letöltheti büntetését.