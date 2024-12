Ajtók és ablakok törtek be, több lakás megrongálódott egy robbanásban Maroshévízen

Tűz ütött ki a Hargita megyei Maroshévíz egyik társasházában 2024. december 24-én, kedden este, miután felrobbant a gázpalack. Több lakás ajtaja és a lépcsőház ablakai is megrongálódtak. Két személy szorult orvosi ellátásra – írja a maszol.ro.

Két lakó pánikrohamot szenvedett, nekik orvosi segítséget nyújtottak, később elutasították a kórházba szállítást – olvasható a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatásában.

A tömbház lépcsőházában húsz lakást érintett az incidens, ezek ajtói és ablakai betörtek és megrongálódtak. Emellett a lépcsőházban lévő ajtók és ablakok, valamint egy vízvezeték is eltört. Ezenkívül a szemközti lakótömbben is megrongálódott 7 lakás, szintén az ajtók és ablakok törtek be